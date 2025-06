【grove】リトルツインスターズ50周年を彩るアニバーサリーコラボアイテムを7月1日（火）より発売！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove(グローブ)」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」の50周年を記念したコラボアイテムをオンラインストアでは6月27日(金)より先行発売、店頭(一部を除く)では7月1日(火)より発売いたします。

全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove(グローブ)」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。

懐かしさとかわいさを兼ね備えたレトロなデザインのコラボアイテムが新登場。タグには50周年記念のマークと、裏地には今回のコラボ限定のオリジナル柄を使用しています。バッグやポーチを開いた時にキュートなデザインが楽しめます。

この機会にぜひ、グローブの店頭およびオンラインストアをチェックしてみてください。

商品詳細はこちら! :https://store.world.co.jp/s/brand/grove/search?so=NEW&ke=gv20250606kikirara&st=1&un=fku&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=grove&utm_term=250613&utm_content=kikilala

オリジナルコラボ裏地オリジナルコラボタグ

コラボアイテム:商品詳細

◆Lee別注 スクエアキャンバストートバッグ

・価格:\5,277(税込)

・サイズ:高さ20.5cm×幅(下部) 28.5cm×マチ9cm

・カラー展開:ライトピンク/ラベンダー/サックスブルー

人気のキャンバス素材のスクエア型トートには、お星様の形のカラビナチャームがセットになっています。コンパクトで使いやすいサイズ感で、ショルダー付きの2WAY仕様。groveらしいフェミニンカジュアルなコーデにぴったりのバッグです。

◆Lee別注 星キルティングトートバッグ

・価格:\5,277(税込)

・サイズ:高さ20.5cm×幅(下部)28.5cm×マチ9cm

・カラー展開:ライトピンク/サックスブルー/ライトグレー

お星様モチーフのキルティングを施したLee別注のトートバッグ。絶妙なサイズ感と撥水加工された素材でどんなシーンでも使いやすいのが魅力です。本体はファスナー付きで中が見えにくく、安心してご使用いただけます。ショルダー付きの2WAY仕様です。

◆バニティショルダーバッグ

・価格:\4,397(税込)

・サイズ:高さ13cm×幅(下部)17cm×マチ9.5cm

・カラー展開:アイボリー/シャンパンゴールド

フェイクレザーにキルティングが施されたチェーンショルダー付きのバニティバッグ。本体開閉ファスナーの引き手にはお星様の形を採用。コンパクトなサイズ感でちょっとしたお出かけにもぴったりです。

◆セットポーチ

・価格:\2,527(税込)

・サイズ:大…高さ13.5cm×幅17cm×マチ2.5cm/小…高さ13.5cm×幅17cm×マチ2.5cm

・カラー展開:ライトピンク/サックスブルー

大、小のサイズ違いがセットになったキキ&ララのプリントが施されたポーチ。小さいサイズはバッグチャームとしてもお使いいただけます。

本体には弾力性のあるやわらかいビニール素材を使用しております。

◆シェルポーチ

・価格:\2,527(税込)

・サイズ:高さ10.5cm×幅18cm×マチ5.5cm

・カラー展開:アイボリー/ライトピンク/サックスブルー

キキ&ララがゴールドで箔押しされた上品なポーチ。grove定番人気のシェル型で、ファスナー付きの仕切りがあり、小物の収納に便利です。

◆スクエアジップポーチ

・価格:\2,527(税込)

・サイズ:高さ14cm×幅18.5cm

・カラー展開:アイボリー/ライトピンク/サックスブルー

小物の収納に便利なファスナー付ポケットが付いたジップポーチ。ペンケースとしても活用できます。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/grove/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)

【 Social media 】

■ Instagram https://www.instagram.com/grove_jp/

■ LINE https://page.line.me/pem9992o

■ X(旧 Twitter)https://x.com/grove_jp

【 Brand Concept 】

“My Feminity My Life”

日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。

<会社概要>

・名称:株式会社アルカスインターナショナル (株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:内山 誠一

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

(ワールド 企業サイト):https://corp.world.co.jp/

(ワールドグループ 公式通販サイト):https://store.world.co.jp/