タマキホームは「沖縄アクターズスクール」のダイヤモンドパートナー協賛企業として未来のスター育成を応援します！

タマキホーム株式会社

不動産の開発・流通、アパート・マンション管理、不動産クラウドファンディング、駐車場シェアリングサービス等を手掛けるタマキホーム株式会社(本社:沖縄県那覇市、代表取締役社長:玉城公之、以下「タマキホーム」)は、沖縄アクターズスクールのダイヤモンドパートナー協賛企業として、未来のスター育成を全面的に応援することを決定いたしました。

B.B.WAVES

タマキホーム株式会社は「経世済民」の理念のもと、不動産事業を通して沖縄の地域発展とお客様への付加価値提供に邁進しております。2022年には沖縄県初の不動産クラウドファンディング事業を手がけるなど、常に新たな挑戦を続けてまいりました。

私たちの挑戦は沖縄県内にとどまらず、東京を中心とした国内、さらには海外市場へと向けられています。



そうした挑戦を続ける中で、私たちは沖縄アクターズスクールの再出発を知りました。エンターテインメントを通じて子供たちの多様な個性を伸ばし、沖縄から世界的なスターを輩出する──。その壮大なビジョンと、ムーブメントを巻き起こそうとする熱い想いは、まさしく私たちが目指す「沖縄から世界へ」というチャレンジ精神そのものでした。



この強い共感から、2023年に同スクールとパートナーシップを締結。以降、最上位スポンサーとして活動を支援しております。直近では、2025年5月に開催されたデビュー記念イベント「タマキホーム presents B.B. WAVES Funkify大作戦」へも特別協賛いたしました。



タマキホームは、これからも沖縄アクターズスクールと共に、未来を担う子供たちの夢と挑戦を力強く後押しし、沖縄の新たな可能性を世界に示してまいります。

■沖縄アクターズスクールとは

DA PUMP、MAX、SPEED、三浦大知など数々のスターを送り出してきた沖縄アクターズスクール。

2023年1月、新法人を設立、4月NEW B.B.WAVES オーディションの開催、49名による新たな B.B.WAVES jr.が誕生。

同年5月レッスンを開始、7月には沖縄テレビ放送にてレギュラー番組「アクターズ Tune!」を開始。11月沖縄市民会館でのB.B.WAVES jr. 1st CONCERT「THE START」を皮切りに、2024年5月沖縄コンベンションセンター劇場棟にて B.B.WAVES & jr. 2nd CONCERT 「THE BLAST」を開催。歌とダンスだけではないBAND結成や、誰も予想しなかった新たなジャンルへの挑戦を見せつけた。

また、タイで行われたJAPAN EXPOにも選抜メンバーが進出し、再始動から1年足らず、立て続けに息をのむような目まぐるしい展開を行っている。

2025年3月、27年ぶりとなる日本武道館での「沖縄アクターズスクール完全復活祭」が開催された。



■沖縄アクターズスクールにおける今後のイベント予定

2025年8月30日(土)・31日(日)@なはーと小劇場

オリジナルミュージカル本公演「UPAPA」

[公演日程]

8月30日(土) 公演1. 13:00~

公演2. 17:00~

8月31日(日) 公演3. 15:00~



2025年10月13日(祝月)@沖縄コンベンションセンター劇場棟

MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go

~Come on B.B.WAVES ~

[公演日程]

10月13日(祝月) 14:00開場 15:00開演

《1部》15:00-16:00 B.B.WAVES

《2部》16:15-17:45 MAX

■2025年度パートナー協賛企業18社様[ランク毎にアイウエオ順](2025年6月時点)

【ダイヤモンドパートナー】

タマキホーム株式会社[プラチナパートナーよりランクアップ]

【プラチナパートナー】

なし

【ゴールドパートナー】

株式会社沖縄ファミリーマート様

SHOWROOM株式会社様[新規]

株式会社リトルユニバース様(株式会社アイム・ユニバース様)

株式会社ロッテ様

【シルバーパートナー】

沖縄セルラー電話株式会社様

株式会社おきなわフィナンシャルグループ様

【特別パートナー】

株式会社みなと食品沖縄様

株式会社リウボウ様

久茂地都市開発株式会社様[新規]

【ブロンズパートナー】

大同火災海上保険株式会社様

セコム琉球株式会社様[オフィシャルパートナーよりランクアップ]

【オフィシャルパートナー】

アサヒオリオン飲料株式会社様

株式会社アチーブコム様

フォーモストブルーシール株式会社様

株式会社メガネ1番様

【会社概要】

商号 :タマキホーム株式会社

会社設立 :1998年11月

本社所在地:沖縄県那覇市壺川1-12-8

代表取締役:玉城 公之

事業内容 :分譲マンション企画開発・販売・管理

賃貸不動産管理・賃貸不動産営業・不動産売買仲介

駐車場シェアリング事業

不動産クラウドファンディング事業

URL :https://www.tamaki-home.co.jp/