6月11日 登録選手追加・抹消のお知らせ｜エスポラーダ北海道・マルバ水戸FC【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2】
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6月11日、メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2における登録選手の追加をお知らせいたします。
■登録選手追加
所属：エスポラーダ北海道
No.：2
Pos.：GK
選手名：杉上 理央
所属：マルバ水戸FC
No.：13
Pos.：FP
選手名：山崎 麟汰
■登録選手抹消
所属：エスポラーダ北海道
No.：12
Pos.：GK
選手名：奈良 琥太朗
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