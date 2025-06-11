6月11日 登録選手追加・抹消のお知らせ｜エスポラーダ北海道・マルバ水戸FC【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2】

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人日本フットサルトップリーグ




6月11日、メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2における登録選手の追加をお知らせいたします。


■登録選手追加


所属：エスポラーダ北海道


No.：2


Pos.：GK


選手名：杉上 理央



所属：マルバ水戸FC


No.：13


Pos.：FP


選手名：山崎 麟汰


■登録選手抹消


所属：エスポラーダ北海道


No.：12


Pos.：GK


選手名：奈良 琥太朗


■男女Ｆリーグを全試合配信！


公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──




価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)