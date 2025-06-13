北欧パビリオン presents 梅田ミッドサマー太陽が沈まない 北欧の祝祭 「ミッドサマー」を大阪・梅田で体験

一般社団法人demoexpo

2025年6月21日（土）、EXPO酒場キタ本店（ルクア大阪B2F）にて、北欧の伝統的な夏至祭「ミッドサマー」をモチーフにした1日限定の特別イベント「北欧パビリオン presents 梅田ミッドサマー」を開催します。このイベントは、大阪・関西万博に出展中の北欧パビリオンとEXPO酒場が共同でお届けする、ミッドサマーを新解釈した都市型パーティーとなっています。

【イベントコンテンツ】メイポール装飾と会場演出

ミッドサマーの象徴「メイポール」をモチーフにした装飾を会場中央に設置。都市の中に現れる

北欧の森の広場として、幻想的な空間を演出します。

Creating space : makoto saito

花冠のプレゼント（数量限定、先着順）

来場者にはデンマークのフローリスト、ニコライ・バーグマンの花冠を先着20名様にプレゼント。先着に入らなかった人にも素敵なお花のギフトを用意しています。

北欧クラフトビールを味わう

万博会場でも人気の北欧パビリオンのレストランチームが、1日限定でEXPO 酒場に人気ビールを携えて出張参加。北欧各国のクラフトビールを提供し、本場の味と空気を梅田で再現します。

DJ ライブ

■NTsKi https://www.instagram.com/ntski?igsh=MWsyeWJoOG1rdHMwdg==(https://www.instagram.com/ntski/?igsh=MWsyeWJoOG1rdHMwdg%3D%3D#)

■Yuka Mizuhara https://www.instagram.com/ashley_yuka/?igsh=ZDhjOHkzajU5YTAz#

■COLA REN https://www.instagram.com/colaxcola?igsh=OGwwMzNueHd0bTc2

【イベントコンセプト】

この夏、いちばん明るい夜に、乾杯。

太陽が沈まない--

そんな白夜を祝うために、

北欧では人々が自然の中に集い、

花を編み、音楽を奏で、お酒を片手に踊り出す。

それは、長く厳しい冬を越えてようやく訪れる、

年に一度の祝祭。

そして今、ここ梅田でも

都市のど真ん中に咲く、 明るい夜へようこそ。

花冠をかぶって、白い服をまとい、

ビールで乾杯して、踊ろう。



これは、ホラーじゃない方のミッドサマー。

さあ、祝祭をはじめよう。

【イベント開催概要】

イベント名：北欧パビリオン presents 梅田ミッドサマー

開催日：2025年6月21日（土）

時 間：17:00～22:00（予定）

会 場：EXPO 酒場 キタ本店（ルクア大阪B2F）

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/9tG3vvYz2qfJ8HpS7

入場料：3,000 円

※1ドリンク（クラフトビールまたはソフトドリンク)＋先着50名様に花飾り

※チケットの販売に関しては準備が整い次第売り出しますので、EXPO酒場のInstagram

アカウントよりアナウンスいたします。



ドレスコード：白（任意）

演者・スタッフは白い衣装で統一予定。来場者も白を取り入れることで祝祭の一体感を楽

しめます。



主催：北欧パビリオン



※本イベントは2025年6月12日時点の情報をもとに制作されています。内容は予告なく

変更となる場合があります。

■北欧パビリオンとは

人口2,700万人、GDP1兆6,000億米ドルを誇るヨーロッパ第5位、世界第10位の経済規模を持つ北欧5カ国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）からなるタイプA のパビリオンです。北欧5カ国パビリオンの万博参加は、2025 年で3 回目となります。2025年の大阪・関西万博では「ノルディック・サークル～北欧と共に、より良い明日へ～」をコンセプトに、北欧5カ国がより良い未来に向かって世界をリードするテクノロジー、イノベーション、サステイナビリティの3つの分野での先進的な取り組みをご紹介します。

【公式ウェブサイト】

https://www.thenordics-expoosaka.com/(https://thenordics-expoosaka.com/en)

北欧パビリオン公式Instagram.

https://www.instagram.com/nordicexpo2025osaka/

北欧パビリオン The Nordic Food Bar

https://www.instagram.com/thenordicshopandfoodbar/

EXPO 酒場 Instagram

https://www.instagram.com/expo_sakaba

■「EXPO酒場 本店」とは

EXPO酒場は、大阪・関西万博の会期（2025年4月13日～10月13日）を中心に展開する、期間限定のポップアップ酒場プロジェクトです。大阪の夜のまちに繰り出す「0次会」の拠点として、そして海外スタッフへのねぎらいや、来訪者同士の交流が生まれる場として、街と万博をつなげていきます。

EXPO酒場 キタ本店（ルクア大阪）

［店 名］EXPO酒場 キタ本店 ※4月11日から営業開始

［場 所］ルクア大阪 B2F アトリウム側エスカレーター吹き抜け

［住 所］大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3

［営業時間］17:00～23:00 ※フロア営業時間 11:00～23:00

EXPO酒場 ミナミ本店（心斎橋PARCO）

［店 名］EXPO酒場 ミナミ本店 ※4月11日から営業開始

［場 所］心斎橋PARCO B2F TANK酒場／喫茶

［住 所］大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

［営業時間］17:00～23:00（L.O. 22:30）※フロア営業時間 11:00～23:00

demo!expoとは

［団体名］一般社団法人demoexpo

［所在地］大阪府大阪市西区京町堀1-12-11 愛晃ビル4F

［設立］2023年4月13日

［代表理事］花岡

［理事］今村 治世、岡本 栄理、冨田 信雄、長井 健一、久岡 崇裕、山根 シボル

［主な活動］街から「デモンストレーション」を仕掛けるプロデューサー＆クリエーター集団

公式サイト :https://demoexpo.jp/

demo!expoのこれまでの活動

日本全国の万博を楽しみたい人が勝手に集う拠点作り『EXPO酒場プロジェクト』

大阪・関西万博に興味がある人や、地域で新しいことを仕掛けたい人が集まり語らうイベント「EXPO酒場」を全国で開くプロジェクト。万博関係者と一般人が分け隔てなく意見を交わす交流の場として、ここから様々なプロジェクトが生まれています。2022年春から始まり、同年7月18日には、万博まで1000日前であることを機に、関西2府4県で同時開催。現在では、大阪・関西を中心に青森から鹿児島まで約75回開催、累計5,100人以上に来場いただきました。今後は拠点開設をさらに進め、同時多発的に盛り上がっていくシーンをつくることで、関西から全国・世界に向けての機運醸成を狙います。

万博をきっかけに生まれたプロジェクト一覧

公式サイト :https://www.exposakaba.jp/

あたらしい大阪みやげ計画 by 大阪ええYOKAN

大阪の顔となる新しい“みやげ菓子”を作るべく、関西の和菓子メーカーが手を取り合って大阪みやげの「ジャンル」を作り、大阪の文化として根付かせるプロジェクト。

プロジェクト詳細(https://2ngen.jp/ningenworks/osakaeeyokan/)

EXPO大学

大阪・関西万博に関西の大学としてどう関わっていくのかを考え、ワークショップ形式でアイデアを出し合うイベント。（2023年4月に『EXPO大学 関大キャンパス』を開催）

プロジェクト詳細(https://machigotoexpo.jp/project/kandai-banpakubu/)

EXPO TRAIN

沿線の店舗・企業・アーティストがパビリオンとして列車内に登場し、地域の魅力をまるごと届ける貸切列車イベント。（2023年7月に『EXPO TRAIN 近鉄号』、2024年4月に『EXPO TRAIN 阪急号』を開催）

EXPO TRAIN 近鉄号 イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-20230907/)

EXPO TRAIN 阪急号 イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-hankyu-20240620/)

ヤヤコシ荘の届かないおくりもの by Panasonic

パナソニックグループパビリオン「ノモの国」が掲げる「子どもたちが自分を解き放つ体験」をテーマに、子どもたちのソウゾウ（想像、創造）する力を引き出す体験型ワークショップ。

プロジェクト詳細(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027724.html)

街から創り上げるもう1つの万博

demo!expoは「街の人を主役に、街から万博をつくっていく」を目標に掲げ、2025年に向けて活動しています。その集大成として、街からもう1つの万博「まちごと万博」を創り上げることを目指しています。

開幕3年前『EXPO TEAM CAMP 2022』開催

2021年9月にdemo!expoを結成し、翌年の2022年3月に本団体の初イベント『EXPO TEAM CAMP 2022』を、夢洲で万博初のイベントを開催。

万博関係者や期待のスタートアップ、これからのキャリアを考える学生たちが集結し。トークセッションや参加者たちが自分の夢や挑戦を語り合う交流の場を創出しました。

プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000027724.html)

イベントレポート(https://demoexpo.jp/camp2022/)

開幕2年前『まちごと万博2023』開催

開幕2年前となる2023年4月13日に、「まちごと万博2023」と称して、大阪を舞台に約1ヶ月の間、様々な取組を街で作り上げる活動を行いました。

プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000027724.html)

イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-carnival-20240201/)

開幕1年前『まちごと万博バスツアー』、『まちごと万博プラットフォーム』発表

開幕1年前となる2024年4月12日に、いつもの大阪の街とは違った魅力あふれるバスツアー『まちごと万博バスツアー』の実施、『まちごと万博プラットフォーム』の発表をしました。

イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-tour-20240606/)

開幕半年前『HH EXPO』、『EKI EXPO』『EXPO OPEN STREET』開催

開幕半年前となる2024年10月13日に、梅田エリアを中心に新しい街の遊び方を提案する実証実験プロジェクト「demo!tape」を開始。万博機運醸成のイベント「HH EXPO」、「EKI EXPO」、「EXPO OPEN STREET」で実施しました。

イベントレポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000139145.html)