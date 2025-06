スマホゲーム『シヴィライゼーション: 時代と盟友』事前登録者数200万人突破！6月19日サービス開始に向けたカウントダウンキャンペーン開催中！

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2Kは、2025年6月19日(木)にリリース予定の新作スマートフォン向けゲームアプリ『シヴィライゼーション: 時代と盟友』において、事前登録者数200万人を突破したことを発表いたします。

事前登録者が200万人を突破したことに伴い、英傑の採用などに使えるゴールドをはじめ、計11種類のゲーム内アイテムがリリース開始に合わせて全プレイヤーにプレゼントします。

200万人突破記念のアイテムは「リリース記念都市スキン」と「リリース記念アイコン枠」。リリース当日にゲーム内メールボックスを通じて配布予定です。リリース記念として配布される限定都市スキン「創設者」で、都市が一気に近代的な装いに包まれます。また、リリース記念特典の限定フレーム「創設者」で、プレイヤーアイコンを豪華に進化させ、洗練されたデザインで存在感をアピールできます。

■事前登録インセンティブ

シルバー×10,000・パーフェクト資源箱×1

強行軍の軍靴×5・建設加速チケット×5・都市移転チケットx1・特訓XP×20,000・スキルXP×2,000

ゴールド×1,000

ミュージアム抽選券×10

リリース記念都市スキンx1・リリース記念アイコン枠x1

6月19日リリースに向けたカウントダウンキャンペーン開催中!

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』公式Xにてリリースに向けたカウントダウンキャンペーンを開催中。

毎日抽選で最大1万円分の「えらべるPay(R)」がその場で当たります。

「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

リリース直前!『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の公式番組が6月18日に配信予定!

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』のゲーム内容からお得なキャンペーン情報など、ゲームスタートに向けて知りたい情報を丸っとお届けします!

▼出演

MC:岸大河さん

進行アシスタント:石川利恵さん

ゲスト:象先輩さん

2K運営:二見

▼番組URL

URL: https://youtube.com/live/sBrFqdCie-k

豪華声優陣が登場するメイキングトレーラー公開

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の世界にさらなる重厚感を与える豪華声優陣から本多忠勝役:大塚明夫さん、滝川一益役:新垣樽助さんが登場するメイキングトレーラーが本日公開。

歴史を動かす英傑としてどのような気持ちで演じたのか、お二人の想いが語られます。

▼動画URL

https://youtu.be/7E9G71QHmqw

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』は、ストラテジーゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」の世界観を継承し、実際の人類史に則り、文化や文明、都市を発展させていくスマートフォン版SLG(シミュレーションゲーム)。プレイヤーが文明の指導者として、クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、始皇帝、アレクサンドロス大王などの世界中の歴史的な英傑を指揮し、テクノロジー、文化、外交、軍事を発展させ、古代から近未来に至るまで自らの文明を繁栄させていきます。「シヴィライゼーション」の世界観を、スマートフォン上で楽しめる作品です。

【『シヴィライゼーション: 時代と盟友』公式サイト】https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

【情報】

タイトル:シヴィライゼーション: 時代と盟友

ジャンル:ストラテジー

言語:日本語(多言語あり)

対応端末:【iOS】iOS 13.0以上 / 対応端末:iPhone 6s以降

【Android】Android 5.0以上 / 対応端末:RAM 2GB以上

リリース日:2025年6月19日

料金:基本無料プレイ(課金コンテンツ有り)

権利表記:(C)2025 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved.

公式X:https://x.com/CivErasAlliesJP

公式サイト:https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

公式Discord:https://discord.gg/ncg78FzQbR

Apple Store(iOS版):https://apps.apple.com/app/id1617125439

Google Play(Android版):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2k.prometheusjp