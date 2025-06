「4つのサマーエクスペリエンス」を提供

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都・元離宮二条城前、三井総領家邸宅跡地に佇むHOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウトhttps://www.hotelthemitsui.com)(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)ではこの夏、当ホテルでしか体験できない4つの特別な「サマーエクスペリエンス」をご用意いたしました。

三井家ゆかりの重要文化財「旧三井家下鴨別邸」を貸し切り、五山の送り火の鑑賞と特別ディナーを愉しむ、一夜限りのダイニングイベント。

さらに、1200年の歴史を誇る「大覚寺」の特別拝観をはじめ、人力車での散策や嵯峨野トロッコ列車の一両貸切で巡る、夏の嵯峨野を満喫する1日1組限定のプライベートツアーもご用意いたしました。

そのほか、昨年ご好評をいただいたお子様向けホテル体験プログラム「キッズ ホテリエ アカデミー」や、京都三大祭のひとつ「祇園祭」を間近でご覧いただける、ホテル専用の特別観覧席もご案内いたします。

千年の都に息づく伝統と文化が織りなす、京都の夏。HOTEL THE MITSUI KYOTOにて、心に残るひとときをお過ごしください。

【8月14日|1組1~4名限定】 夏の嵯峨野を巡るプレミアムツアー

1200年の歴史を誇る「旧嵯峨御所 大覚寺門跡」を、僧侶の案内で通常非公開エリアを含む特別拝観を。その後、人力車で嵐山を巡り、夕暮れの保津峡を走る嵯峨野トロッコ列車へ。人気の観光列車を特別に1両を貸切にし、幻想的な渓谷美をゆったりとお愉しみいただきます。HOTEL THE MITSUI KYOTOがお届けする、夏の嵯峨嵐山を満喫する1日1組限定の特別な体験です。

開催日:2025年8月14日(木)

時間:15:00-18:30

料金:1組 最大4名様まで 400,000円(税込) 追加1名につき 20,000円 宿泊代別途

内容:

・大覚寺 僧侶の案内による通常非公開エリアを含む特別拝観

・人力車にて嵯峨野散策

・トロッコ列車1両貸切

*10日前よりキャンセル料100%

*本ツアーは株式会社ニシザワステイが主催いたします。

【特別ディナー付】 重要文化財 旧三井家下鴨別邸で鑑賞する五山の送り火

三井家ゆかりの地、重要文化財にも指定される「旧三井家下鴨別邸」にて、京都の夏の風物詩「五山の送り火」を鑑賞する一夜限りのディナーイベントを開催いたします。ディナーはフランス料理世界大会「ボキューズ・ドール」2027年日本代表に選ばれた、都季料理長・浅野哲也がこの日のためにご用意する特別コース。

ディナーの後は、通常非公開の3階「望楼」から、「東山・如意ヶ嶽(大文字山)」に浮かぶ<大>の送り火を鑑賞いただきます。京都の夏の終わりを静かに告げる幽玄のひととき。HOTEL THE MITSUI KYOTOならではの特別な体験が、皆さまのご滞在を一層豊かに彩ります。

開催日時:2025年8月16日(土) 18:30~

料金: 1名様 88,000(税込) *2名様よりお申込みいただけます。

定員:10名様

内容:

・旧三井家下鴨別邸での貸切滞在

・浅野哲也シェフによるこの日だけの特別ディナー

・ディナーに合わせたペアリング

・3階 「望楼」から「東山・如意ヶ嶽(大文字山)」<大>の鑑賞

*5日前よりキャンセル料100%

祇園祭 前祭・後祭 ホテル専用特別観覧席での山鉾巡業鑑賞

京都市役所前の御池通沿いに、 HOTEL THE MITSUI KYOTO の宿泊ゲストだけが入場できる“ホテル専用観覧席”をご用意。「動く美術館」とも称される豪華絢爛な山鉾の装飾を間近でご覧いただき、専用の音声ガイドと共に祇園祭の迫力を存分にお楽しみください。

■開催日程:

前祭 2025年7月17日(木)

後祭 2025年7月24日(木)

■人数: 各日 先着30名様限定

■時間: 9:00 頃~ *現地集合

■料金: お一人様 25,000 円(税込)

*宿泊代別途

キッズ・ホテリエ・アカデミー in Summer

昨年ご好評をいただいた、お子様限定の特別エクスペリエンスが今年も登場。ユニフォームを着用して、スタッフと一緒に様々なお仕事を体験いただけます。各体験をクリアすると、オリジナル缶バッジを進呈。さらに、3つ集めると、白虎ぬいぐるみ(大)をプレゼントいたします。

■開催期間:2025年7月14日(月)~8月31日(日)

■所要時間:40~60分(参加人数により異なります)

■料金: 1名様 各5,000 円(税込)

*宿泊代別途

- コンシェルジュ・ゲストサービス体験 (開催時間:10:00)梶井宮門の水まきや、荷物運び、お部屋の装飾にチャレンジ。- ピザ職人体験(開催時間:16:00)シェフと一緒にピザづくりに挑戦しよう。- ペストリーシェフ体験(開催時間:16:00)シェフと一緒にショートケーキをデコレーション!- バーテンダー体験(開催時間:16:00)ホテルオリジナルのノンアルコールカクテルを作ってみよう!- アンバサダー体験(開催時間:10:00)茶居にてお抹茶のお点前を。アンバサダーと一緒にやってみよう。- SPAセラピスト体験(開催時間:11:00)香りが選べるシュワシュワソーダのバスボムをつくろう。

*アクティビティにはユニフォームの無料レンタルも行っております。*ユニフォームのサイズは110および130をご用意。数量には限りがございます。

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号: 075-468-3100(ホテル代表)

メールアドレス: reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2024年7月には国内初の『ミシュランキー』ホテルセレクションの発表にて最高評価 「3ミシュランキー」を獲得。そして、2025年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2025』において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。

主な受賞・認定歴

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、4年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が3年連続で4つ星を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年7月 国内初となる「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財(建造物)』に登録。

