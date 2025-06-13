月刊コミックジーン7月号が2025年6月13日（金）に発売！　創刊14周年記念号の表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙には14年間の軌跡が大集合！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年6月13日（金）に『月刊コミックジーン　2025年7月号』を発売いたします。





◆表紙：『平野と鍵浦』

春園ショウ



鮮やかなブルーが印象的なお揃いのシャツ、ベストの平野と鍵浦が表紙を飾ります。


二人の関係性が垣間見える表情にも注目！


◆特別付録

『佐々木と宮野』＆『平野と鍵浦』


両面「応援団」クリアファイル




◆巻頭カラー!!

『平野と鍵浦』


春園ショウ




一緒に行こう どこまでも どこへでも


シリーズ累計250万部突破!!



『平野と鍵浦』既刊好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル・既刊書籍紹介ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?mgenre=79&kw=%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%81%A8%E9%8D%B5%E6%B5%A6&releaseDate=1)


◆新連載＆センターカラー!!

『かがみの特殊少年更生施設 The Escape Begins』


漫画：木林みあ　原作：第四境界


（C）第四境界/6417




僕らは異常な世界で今日も生きている。


ARG（代替現実ゲーム）原作、罪を犯した少年たちの檻中ダークサスペンス!!



●更生施設ウェブサイト


https://kagamino-jrep.net/



●X「気づいて」アカウント


https://x.com/about_a_message



●公式チュートリアル


https://youtu.be/GuqGU_GeeQM?si=Gck7qtsBrhX0XUmK



※上記Webサイトの内容はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係がありません


◆新連載＆センターカラー!!

『根ノ國家』


小松万記




やるべきことはただひとつ


ここを脱出してもとの世界に戻ること──。


異人と銀行員が織りなす、恐れと穢れに抗う御屋敷騒動譚。



著者・小松万記による前作『幻想命名記』全2巻が好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル『幻想命名記　１』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000378/)


KADOKAWAオフィシャル『幻想命名記　２』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000476/)


◆センターカラー!!

『アルカリレットウセイ』


漫画：佐藤まひろ　原作：城崎・かいりきベア　原作ゲーム：#コンパス 戦闘摂理解析システム




魔法少女であり続けることが「特別」でいられる方法だと思っていた。


大人気スマホゲーム「#コンパス 戦闘摂理解析システム」待望のスピンオフ♪



コミックス1～2巻＆原作小説1～2巻好評発売中！


MFコミックス ジーンシリーズ『アルカリレットウセイ』


KADOKAWAオフィシャル紹介ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%BB%E3%82%A4&label=50&releaseDate=1)



MF文庫『アルカリレットウセイ #コンパス　戦闘摂理解析システム　スピンオフ』


KADOKAWAオフィシャル紹介ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%BB%E3%82%A4&label=55&releaseDate=1)


◆特別読者プレゼント企画

今月はジーン14周年を記念し、ジーン連載作家陣の豪華サイン入り色紙をプレゼント!!


詳しい応募方法は月刊コミックジーン7月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。




応募締切：2025年7月15日（火）23:59まで


◆書誌情報

『月刊コミックジーン　2025年7月号』


発売：2025年6月13日（金）


特別価格：660円（本体600円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000757/)



公式ホームページ：https://comic-gene.com/


公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/


公式X：https://x.com/comicgene