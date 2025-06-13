月刊コミックジーン7月号が2025年6月13日（金）に発売！ 創刊14周年記念号の表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙には14年間の軌跡が大集合！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年6月13日（金）に『月刊コミックジーン 2025年7月号』を発売いたします。
◆表紙：『平野と鍵浦』
春園ショウ
鮮やかなブルーが印象的なお揃いのシャツ、ベストの平野と鍵浦が表紙を飾ります。
二人の関係性が垣間見える表情にも注目！
◆特別付録
『佐々木と宮野』＆『平野と鍵浦』
両面「応援団」クリアファイル
◆巻頭カラー!!
『平野と鍵浦』
春園ショウ
一緒に行こう どこまでも どこへでも
シリーズ累計250万部突破!!
『平野と鍵浦』既刊好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル・既刊書籍紹介ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?mgenre=79&kw=%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%81%A8%E9%8D%B5%E6%B5%A6&releaseDate=1)
◆新連載＆センターカラー!!
『かがみの特殊少年更生施設 The Escape Begins』
漫画：木林みあ 原作：第四境界
（C）第四境界/6417
僕らは異常な世界で今日も生きている。
ARG（代替現実ゲーム）原作、罪を犯した少年たちの檻中ダークサスペンス!!
●更生施設ウェブサイト
https://kagamino-jrep.net/
●X「気づいて」アカウント
https://x.com/about_a_message
●公式チュートリアル
https://youtu.be/GuqGU_GeeQM?si=Gck7qtsBrhX0XUmK
※上記Webサイトの内容はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係がありません
◆新連載＆センターカラー!!
『根ノ國家』
小松万記
やるべきことはただひとつ
ここを脱出してもとの世界に戻ること──。
異人と銀行員が織りなす、恐れと穢れに抗う御屋敷騒動譚。
著者・小松万記による前作『幻想命名記』全2巻が好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル『幻想命名記 １』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000378/)
KADOKAWAオフィシャル『幻想命名記 ２』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000476/)
◆センターカラー!!
『アルカリレットウセイ』
漫画：佐藤まひろ 原作：城崎・かいりきベア 原作ゲーム：#コンパス 戦闘摂理解析システム
魔法少女であり続けることが「特別」でいられる方法だと思っていた。
大人気スマホゲーム「#コンパス 戦闘摂理解析システム」待望のスピンオフ♪
コミックス1～2巻＆原作小説1～2巻好評発売中！
MFコミックス ジーンシリーズ『アルカリレットウセイ』
KADOKAWAオフィシャル紹介ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%BB%E3%82%A4&label=50&releaseDate=1)
MF文庫『アルカリレットウセイ #コンパス 戦闘摂理解析システム スピンオフ』
KADOKAWAオフィシャル紹介ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%BB%E3%82%A4&label=55&releaseDate=1)
◆特別読者プレゼント企画
今月はジーン14周年を記念し、ジーン連載作家陣の豪華サイン入り色紙をプレゼント!!
詳しい応募方法は月刊コミックジーン7月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。
応募締切：2025年7月15日（火）23:59まで
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2025年7月号』
発売：2025年6月13日（金）
特別価格：660円（本体600円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000757/)
公式ホームページ：https://comic-gene.com/
公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/
公式X：https://x.com/comicgene