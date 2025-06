【大阪中心に急拡大】6/13(金)に6店舗目の無人古着屋「STOPY 阿波座店」がオープン

株式会社JAM TRADING

株式会社JAM TRADING(大阪府大阪市/代表取締役 福嶋 政憲)が運営する無人古着屋「STOPY(ストッピー)」は、2025年6月13日(金)12時に「STOPY 阿波座店」をオープンいたします。

STOPY 阿波座店内1

無人古着屋「STOPY(ストッピー)」は、2023年10月に1号店となるSTOPYなんば店をオープンして以来大阪を中心に出店を急拡大させており、当店は6店舗目*の無人古着店となります。

*2025年6月13日時点

STOPY 阿波座店内2外観

STOPY阿波座店では常時約2,000点の古着を1,000円~3,000円ほどの価格帯でご用意し、24時間無人営業を行います。

決済方法はセルフレジを導入し、現金支払いはもちろんのこと、各種クレジットカード・コード決済に対応しております。

もっと古着を手軽に身近に

STOPYでは「もっと古着を手軽に身近に。」をコンセプトに掲げており、大阪有数の大型公園である靭公園という憩いの場に隣接する立地の当店では、通学通勤の帰り道などさまざまなシーンで気軽にお立ち寄りいただき、時間や人目を気にすることなく心ゆくまでお気に入りの一着をお求めいただければと考えております。

オープンから3日間限定でお買い得イベントも開催

「お好きな商品5点3300円」ビジュアル

なお、オープン当日の6月13日(金)12:00から6月15日(日)23:59までの3日間はオープニングイベントとして、「お好きな商品5点3300円」を開催します。

前回までとは異なり期間中は終日の開催となります。

毎回大好評のお買い得イベントとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。

当社はこれからも古着の魅力を伝えながら、古着の文化を拡め、地域の皆様に愛される古着屋を目指して参ります。

STOPY阿波座店の概要

STOPY 阿波座店ビジュアルマップ【2025年6月13(金) GRAND OPEN!!】

■住所

〒550-0004

大阪府大阪市西区靱本町3丁目3-15

福徳ビル 1階

■営業時間

24時間営業

■アクセス

大阪メトロ中央線 / 千日前線 阿波座駅から徒歩5分

■Instagram

https://www.instagram.com/mujinfurugi_stopy_official_/

STOPY(ストッピー)について

“話しかけられることなくゆっくりと服を選びたい” “好きな時間にサッと立ち寄って買い物をしたい” 24時間営業の無人古着屋だからこそ、さらにもっと古着を手軽に身近に。

店名である「STOPY (ストッピー)」は “気軽に立ち寄っていただきたい” という思いでSTOP BY(立ち寄る)から誕生。セルフレジを導入し、 現金支払いはもちろんのこと、各種クレジットカード・コード決済に対応。 ご入店から退店まで誰とも接することなくお買い物いただけます。

株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)について

2007年12月設立。

海外買い付けの古着を取り扱う「古着屋JAM(ジャム)」をはじめ、レディースヴィンテージを主に取り扱う「Elulu by JAM(エルルバイジャム)」、ロープライスでエコロジーを推奨する「LOWECO by JAM(ロエコバイジャム)」、Elulu by JAMの姉妹ブランドとして誕生した「ADEL VINTAGE by JAM(アデル ヴィンテージ バイ ジャム)」、24時間営業の無人古着屋「STOPY(ストッピー)」、そしてデザイナーズ古着を取り扱う「FAY by JAM(ファイ バイ ジャム)」を運営、関西を中心に全国へ展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

高品質な商品を提供するために世界中から買い付けた古着の1点1点に、すべてクリーニング、ケアを施している。

また、テレビ番組やドラマ、映画や雑誌などメディアへの衣装提供や雑誌の連載企画、SNSなどの多方面で古着の可能性・魅力をさらに広める取り組みも行い、その他にも、通販サイトを含む全ブランド共通ポイントシステムの導入やデジタル会員証の共通化などファッションテックも強化している。

株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)

https://jamtrading.jp/f/company