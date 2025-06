マース ジャパン リミテッド「Tokyo Pride 2025」に初出展、パレードにも参加

~ 2025年6月7日、8日 於 代々木公園 ~マース ジャパン リミテッド(本社:東京都港区、社長:後藤 真一、以下、マース ジャパン)は、6月7日、8日に開催された「Tokyo Pride 2025」のPride Festival(プライドフェスティバル)にスポンサーとして初めて参加し、ブースを出展しました。また、8日に開催されたPride Parade(プライドパレード)にも参加し、46名のマース ジャパンのアソシエイト(従業員)とその家族が渋谷の街を「もっと、『いきる』を彩ろう。」というマース ジャパンのスローガンを掲げながら歩きました。「Tokyo Pride 2025」は、「Same Life, Same Rights」をテーマに、LGBTQ+関連イベントやコンテンツを提供するイベントとして開催されました。マース ジャパンは、Pride Festival(プライドフェスティバル)にブースを出展し、マースがグローバルで実施しているインクルージョン(受容性)&ダイバーシティ(多様性)のM&M’S(R)やスキットルズ(R)での取り組みやマース ジャパンが目指すペットとの共生社会を紹介し、来場した方が共感した取り組みに投票していただくとマース ジャパンの製品(お菓子、ペットフード)をプレゼントするイベントを実施しました。2日間で約2,000人の方にご参加いただき、マースの取り組みへの理解を深めていただきました。マース ジャパンは、引き続きLGBTQIA+およびアライのアソシエイトが評価され、尊重され、サポートされていると感じられる職場作りをサポートし、マース社内およびコミュニティにおけるインクルージョンとダイバーシティを推進していきます。マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業(スニッカーズやM&M’S(R) 、BE-KIND(R) (ビーカインド(TM) など))を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界(A BETTER WORLD FOR PETS)」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R) 、シーザー(R) 、シーバ(R) 、プロマネージ(TM) 、アイムス(TM) 、ペディグリー等(R) のトップブランドや、ニュートロ(TM) 、グリニーズ(TM) などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、 http://www.marsjapan.co.jp 親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com