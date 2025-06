平成ゴジラ＆ちびゴジラが六本木に襲来！「ゴジラ・THE・アート展」開催記念グリーティングイベント開催決定！

ゴジラ・THE・アート展 広報事務局

森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52 階)にて好評開催中の「ゴジラ生誕 70 周年記念 ゴジラ・THE・アート展」の開催を記念して、6月 15 日(日)は「平成ゴジラ」、6 月 22 日(日)は「ちびゴジラ」が会場に襲来!

来場者は展覧会の会場で記念写真を撮影することができます。

■イベント概要

<平成ゴジラグリーティング>

日付:6月15日(日)

時間:1.11:00-11:20 2.13:00-13:20 3.15:00-15:20

<ちびゴジラグリーティング>

日付:6月22日(日)

時間:1.11:00-11:20 2.13:00-13:20 3.15:00-15:20

※各回内容は共通です。

※料金は「ゴジラ・THE・アート展」の入場チケットに含まれます。

※会場入り口での開催となります。入場済みのお客様は撮影ができません。撮影のための再入場もできません。

※混雑状況により、整理券を配布する場合がございます。進行具合により参加できない場合がございます。

※フラッシュ撮影はご遠慮ください。

※三脚などのカメラスタンドならびに脚立、自撮り棒の使用はご遠慮ください。

※スタッフの指示に従い、他のお客様のご迷惑にならないようご協力お願いいたします。

【TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』作品概要】

ちびゴジラと仲間たちのゆるすぎる毎日を描くアニメ『ちびゴジラの逆襲』。

ショートアニメとは思えない豪華すぎる声優陣と、クセ強すぎるちび怪獣たちが忙しい現代人の毎日にくすっと笑える約3分をお届け!

果たしてちびゴジラは父ゴジラのような「最強」の大怪獣になれるのか――!?

【CAST】

ちびゴジラ:福山潤

ちびメカゴジラ:松岡禎丞

ちびギドラ:江口拓也

ちびモスラ:高橋李依

ちびラドン:下野紘

ちびアンギラス:???

小美人(姉):上田麗奈

小美人(妹):鬼頭明里

ちびビオランテ:沢城みゆき

ちびヘドラ:立木文彦

ちびミニラ:内田真礼

ちびガバラ:木村良平

ちびチタノ:木村昴

ちびガイガン:宮野真守

ちびJJ:小西克幸

【STAFF】

監督:新海岳人

キャラクターデザイン:坂崎千春

アニメーション制作:Pie in the sky

製作:東宝

【主題歌】

水曜日のカンパネラ「怪獣島」(ATLANTIC JAPAN / WARNER MUSIC JAPAN)

■コピーライト:(C) TOHO CO., LTD.

■公式サイト:https://chibigodzilla.jp/

■公式 X:https://x.com/chibigodzi

■公式 Instagram:https://www.instagram.com/chibig_official/

■公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@chibigodzi

■YouTube公式チャンネル:https://www.youtube.com/@chibigodzi_official

■ゴジラストア 公式サイト:https://godzilla.store/shop/

【放送&配信情報】

2025年7月2日(水)より、毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にてシリーズ最新作放送開始!

また、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルにて全話無料配信中!

■展覧会概要

ゴジラは2024年に生誕70周年を迎えました。

第1作が公開されてから現在に至るまで、ゴジラは様々な形で描かれ私達の前に姿を現してきました。それらは同一のものではなく時代と共に、姿や概念は常に変化し続けています。

本展は多彩なジャンルで活躍する国内外のアーティストが、ゴジラに向き合い、考え、生み出した新作が一堂に会するゴジラ×現代アートの大規模展覧会です。

アーティストがどのように“ゴジラ”を解釈するのか、ぜひ会場でご覧ください。

また、本展でしか見ることができないゴジラとアートが融合したジオラマや本展のために制作された特別映像で、ゴジラの新たな魅力に迫ります。

ゴジラ・THE・アート展 展示風景ゴジラ・THE・アート展 展示風景

【開催概要】

展覧会名称:ゴジラ生誕70周年記念 ゴジラ・THE・アート展

会場:森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)

会期:2025年4月26日(土)~6月29日(日)

開館時間:10:00~19:00(会期中無休)

※金曜日・土曜日は20:00まで

※入館は閉館の30分前まで

入館料:

平日券)一般、大学生・専門学校生 2,200円/中高生 1,500円/4歳~小学生 500円

土日祝)一般、大学生・専門学校生 2,500円/中高生 1,600円/4歳~小学生 600円

主催:朝日新聞社、PARCO、東宝

協賛:DNP大日本印刷、鹿島建設

後援:TOKYO MX、J-WAVE

ゼネラルプロデューサー:養老孟司

展覧会公式サイト:https://godzillatheart.com/exhibition

公式X: https://twitter.com/godzillatheart

公式Instagram:https://www.instagram.com/godzillatheart

GODZILLA THE ARTプロジェクト公式サイト:https://godzillatheart.com

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

TM & (C) TOHO CO., LTD.