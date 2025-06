公式情報番組「KONAMI PRESS START」、『SILENT HILL』のリメイク制作や『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の「FOX HUNT」などを発表！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、公式番組「KONAMI PRESS START」を日本時間6月12日(木)22時00分に日本語・英語を含む、計13言語の字幕付きで世界同時配信しました。

番組内では、1999年に発売されたシリーズ第1作『SILENT HILL』のリメイク版制作や『SILENT HILL f』の制作陣が語る開発背景、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のオンライン対戦モード「FOX HUNT」の概要や「ボム蛇合戦」のゲームプレー映像の公開、『EDENS ZERO』の体験版配信、『幻想水滸伝 STAR LEAP』のグローバル配信およびSteam(R)版対応などを発表した他、Nintendo Switch(TM) 2 向け商品を含む当社のグローバルタイトルの様々な最新情報をお伝えしました。

また、番組配信と合わせてSteam Storeの特設ページ「KONAMI PRESS START Title Showcase」も開設しました。『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』が初の50%オフでご購入いただけます。6月19日(木) 22:30(日本時間)までの1週間限定セールとなっていますので、ぜひ特設ページをご確認ください!

「KONAMI PRESS START」内で発表した主なトピック

■『SILENT HILL f』(9月25日発売予定、予約受付中)

初公開のゲーム映像と共に、主要開発陣が開発背景や世界観について語るビハインド・ザ・シーン映像を公開

https://youtu.be/7UoWlue4SGk?t=1684

■リメイク作『SILENT HILL』

KONAMIとBloober Teamによる制作が決定

■リメイク作『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』(8月28日発売予定、予約受付中)

オンライン対戦モード「FOX HUNT」のキービジュアルと概要紹介の他、

Xbox Series X|S版の「ボム蛇合戦」新映像や本作版のシークレットシアターの情報を公開

https://youtu.be/7UoWlue4SGk?t=35

■家庭用ゲーム『EDENS ZERO』(7月15日発売予定、予約受付中)

「ストーリーモード」の序盤と「探索モード」の一部が楽しめる体験版の配信を発表

https://youtu.be/7UoWlue4SGk?t=1392

■モバイルゲーム『幻想水滸伝 STAR LEAP』

グローバル向けの配信とSteam(R)版対応を発表

https://youtu.be/7UoWlue4SGk?t=863

Steam Storeにてセール開催中!『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』は初の50%オフ!!

「KONAMI PRESS START Title Showcase」https://konami.jp/3GxI0ee(https://konami.jp/3GxI0ee)

※本セール情報は、日本国内向けです。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、ストアのページにて、価格や期間、ラインナップ等をご確認ください。

<2025年6月19日(木) 22:30(日本時間)まで>

セール対象タイトル

