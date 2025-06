日本ロック界のレジェンド ギタリスト Charの新シグネイチャーモデル『Char Mustang(R) Pink Paisley』2025年7月4日（金）に発売

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長アジアパシフィック統括 エドワード・コール)は、日本のロック史に多大な影響を与え続けるギタリスト、Charの新シグネイチャーモデル『Char Mustang(R) Pink Paisley』を発表しました。本モデルは、Charの70歳という節目の年にちなんで70本限定で生産され、東京・日本武道館で開催される古希をお祝いするバースデーライヴ<Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam>(https://news.zicca.net/2025/04/11/5292.html)の開催日である7月4日(金)に発売されます。Fender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo)(東京・原宿)、フェンダー公式オンラインショップ(https://jp.fender.com/)およびChar公式サイトzicca.net(https://top.zicca.net/)にてお買い求めいただけます。

1970年代の登場以来、数々の伝説的なステージを魅了し、卓越したテクニックと深い音楽的表現力で日本のロックギター史にその名を刻んできたChar。その唯一無二の存在は、プロ・アマ問わずあらゆるギタリストにとっての道しるべとなっており、その影響力は今もなお世代を超えて、新たな才能たちの憧れとなり続けています。

Charは、Fender Custom Shop製「Char Signature Mustang(R) “Free Spirits”」にペイズリー柄のカスタマイズを施したムスタングを数多くのステージで使用しており、彼のアイコンギターのひとつとして広く知られています。2019年には、日本製シグネイチャーモデル「Char Mustang(R)(https://jp.fender.com/products/char-mustang)」が登場しましたが、今回新たに発表された『Char Mustang(R) Pink Paisley』は、その日本製モデルにペイズリー柄を落とし込んだ、まさにCharの“自由な精神(Free Spirits)”を体現した特別仕様の1本となっています。

Charは本モデルについて次のようにコメントしています。

「“Char Mustang(R) Pink Paisley”は、弾きやすさとバランスの良さ、性能も含めて、形はムスタングだけど、良い意味で少しムスタングとは違う、新たな楽器になっていますね。ペイズリー柄も、ストラトキャスターではなくムスタングだから可愛い。1本目のギターはみんなそれぞれ好みがあると思うけど、2本目はこれにしたらいいんじゃないかな(笑)。僕も孫に買ってあげようかなと思っていますよ。」

『Char Mustang(R) Pink Paisley』は、ムスタングならではの軽快な操作性はそのままに、ストラトキャスターの演奏感を追求しています。ストラトキャスターよりも薄いムスタングのボディ厚に対応するため、本モデル専用のシンクロナイズドトレモロブリッジが開発されました。ムスタング特有の取り回しの良さと高い演奏性はそのままに、ストラトキャスタースタイルのアーミングを可能にするユニークなモデルとなっています。さらに、直感的な操作が可能な3ポジショントグルスイッチや、コントロールノブの配置も調整することで、ストラトキャスターに近い感覚でボリューム操作が可能となります。

彼の長きにわたるキャリアの節目にふさわしいモデルとして、本ギターは古希(70歳)を祝う武道館公演「Purple Phase Jam」開催日と同日に発売されます。長年第一線で活躍し続ける “レジェンドプレイヤー”への敬意と、次世代のプレイヤーたちへの新たなインスピレーション。その両方の想いが、この特別なムスタングに込められています。

【製品概要】

【製品画像】

Char Nippon Budokan Live 2025 -“Purple Phase Jam” イベント情報

公演タイトル:Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam

日時:2025月7月4日(金)

会場開演:17:30開場 / 18:30開演

会場:東京・日本武道館

Info:www.zicca.net(http://www.zicca.net/)

Char Band -

[Char (G) / 小島良喜(Key) / 澤田浩史(B) / Tully Ryan (Dr) / 佐橋佳幸(G) / 福原みほ (Vo)]

Smoky Medicine Jam -

[金子マリ / 鳴瀬義博 / 佐藤準 / 古田たかし]

JLC / Pink Cloud Jam -

[Jesse / 金子ノブアキ / KenKen]

Purple Phase Jam -

[奥田民生 / 野村義男 / 西慎嗣 / 春畑道哉 / はたけ(シャ乱Q) / 佐藤タイジ / 山内総一郎 / Rei / 山岸竜之介]

Char プロフィール

1955年6月16日東京生まれ。本名・竹中尚人 (たけなか ひさと)。ZICCA REDORDS 主宰。8歳でギターをはじめ、10代からバックギタリストのキャリアを重ねる。1976年『Navy Blue』でデビュー以降、『Smoky』『気絶するほど悩ましい』『闘牛士』等を発表。Johnny, Louis & Char 結成翌年、1979年に日比谷大野外音楽堂にてフリーコンサート「Free Spirit」を行う。1988年 江戸屋設立以降、ソロと並行して、Psychedelix、BAHO での活動を行う。2009年にはWEB通販主体レーベル「ZICCA RECORDS」を設立し、TRADROCK シリーズを発表。2015年5月、還暦アニヴァーサリーアルバム『ROCK 十』を発表。2016年、ギターマガジン誌による、プロギタリストを中心とした音楽関係者へのアンケート投票「ニッポンの偉大なギタリスト100」にて1位に選ばれる。2018年、Fender Custom Shop にて日本人初のプロファイルドモデルを発表、オリジナル楽器ブランドZICCA AX にて、様々なオリジナル楽器アイテムを展開中。2020年、ギターマガジン誌投票「ニッポンの偉大なギター名盤」にて、1stアルバム「Char」が一位に選ばれる。2021年9月、16年ぶりのオリジナルアルバム「Fret to Fret」を発表。12月にはデビュー45周年武道館公演を開催。2022年4月、同公演の映像作品を発売。2023年7月、最新アルバム『SOLILOQUY』を発売。2024年11月25日より自身の69(ROCK)イヤーを記念した全国ツアー”69 SPIRITS” Tour 2024を全国8箇所で開催予定。2025年2月11日(火・祝)に有明アリーナでCharがホストとなり、ジェフ・ベック・バンドのメンバーに加え、布袋寅泰さんと松本孝弘さんも参加される一夜限りのコンサート、「A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band -Rhonda Smith, Anika Nilles, Jimmy Hall & Gary Husband-」が開催予定。

https://www.zicca.net/

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。