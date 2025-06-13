フェンダー 2025年 下半期 新製品ラインナップを発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：アンディ・ムーニー、以下FMIC）は、2025年下半期に発売するギター、アンプ、アクセサリーの最新ラインナップの一部を発表しました。革新と卓越への情熱を原動力に、フェンダーは再び未来のサウンドを形づくり、世界中の次世代プレイヤーの音楽の旅を後押しします。

フェンダーは2025年後半も、多様な新製品を多く取り揃えています。80年近くにわたりブランドを象徴する革新と伝説的な職人技を詰め込んだ最新ラインナップは、フェンダーが加速する勢いで前進し続けていることを証しています。今回発表となる製品には、Squier(R) Classic Vibe(TM)、California Acoustics、Mustang(R)シリーズの拡充などが含まれます。

FMIC製品開発最高責任者 ジャスティン・ノーヴェルは、「フェンダーでは、あらゆるステージのプレイヤーのために、楽器世界における可能性の限界を絶え間なく押し広げています」と述べています。続けて、「今回のラインナップは、イノベーション、クラフトマンシップ、そしてトーンへの私たちのこだわりを体現しています。次世代のギターからパワフルな新アンプ、パフォーマンスに特化したアクセサリーまで、あらゆるジャンルの創造性を刺激し、演奏体験を高めるための製品を取り揃えました。私たちは、ここに至るまでのルーツと伝統に敬意を払いながらも、音楽の未来を切り拓くことで、フェンダーのレガシーを継承していくことを誇りに思います」と語っています。

2025年新製品ラインナップ

以下にご案内する新製品の国内販売時期は、予告なく変更する場合があります。

- Classic Vibe(TM) ‘50s Stratocaster(R) HT （市場想定売価：66,000円/税込）- Classic Vibe(TM) ‘70s Stratocaster(R) HT HSS（市場想定売価：66,000円/税込）- Classic Vibe(TM) Custom Esquire(R)（市場想定売価：66,000円/税込）- Classic Vibe(TM) Custom Telecaster(R) SH with Bigsby(R)（市場想定売価：74,800円/税込）- Classic Vibe(TM) Duo-Sonic(TM) HS（市場想定売価：66,000円/税込）- Classic Vibe(TM) Telecaster(R) Bass（市場想定売価：66,000円/税込）- Classic Vibe(TM) Active ‘70s Jazz Bass(R)（市場想定売価：81,400円/税込）- Classic Vibe(TM) Active ‘70s Jazz Bass(R) V（市場想定売価：85,800円/税込）

国内販売時期：2025年8月予定

アコースティック

CALIFORNIA STANDARDシリーズ

- California Standard Redondo(TM)（市場想定売価：47,300円/税込）- California Standard Redondo(TM) CE（市場想定売価：52,800円/税込）- California Standard Monterey(TM) E（市場想定売価：52,800円/税込）- California Standard Redondo(TM) Mini with Bag（市場想定売価：34,650円/税込）

国内販売時期：2025年10月予定

アンプ

AMERICAN VINTAGE シリーズ

- ‘62 Super(TM) Amplifier（市場想定売価：404,800円/税込）

国内販売時期：2025年9月予定

MUSTANG(R) LTXシリーズ

- Mustang(R) LTX50 & Mustang(R) LTX100（市場想定売価：49,500～66,000円/税込）- LTX-5 Footswitch（市場想定売価：22,000円/税込）

国内販売時期：2025年9月予定

TONE MASTER(R) FR-12 TWEED

- Tone Master(R) FR-12 Tweed（市場想定売価：108,900円/税込）

国内販売時期：2025年10月予定

ペダル

STROBO-SONIC PRO(TM) TUNER PEDAL

- Strobo-Sonic Pro(TM) Tuner Pedal（市場想定売価：14,300円/税込）

国内販売時期：2025年9月予定

アクセサリー

- Troubadour(TM) Gig Bags（市場想定売価：33,000円/税込）- Essentials Wall Hangers（市場想定売価：2,200円/税込）- Quadra Tap Pre-Wired Pickguards - HH & HSS（市場想定売価：77,000～88,000円/税込）

国内販売時期：2025年8月より順次

- Custom Shop ‘50/’51 Blackguard Telecaster(R) Pickup Set（市場想定売価：38,500円/税込）- Custom Shop Ancho Poblano Stratocaster(R) Pickup Set（市場想定売価：44,000円/税込）- Custom Shop Dual Mag II Stratocaster(R) Pickup Set（市場想定売価：44,000円/税込）- Custom Shop ‘55/’56 Whiteguard Telecaster(R) Pickup Set（市場想定売価：38,500円/税込）

国内販売時期：2025年秋頃予定