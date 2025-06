ライカジオシステムズ株式会社　代表取締役交代のお知らせ

ライカ ジオシステムズ株式会社

【2025年6月13日 東京】 計測テクノロジー業界のリーダーであるライカジオシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:城戸良行)は2025年6月1日付で、日比孝典に代わり、城戸良行が代表取締役に就任したことをお知らせいたします。

尚、約12年にわたり代表取締役として組織構築、事業拡大に貢献した日比はエグゼクティブアドバイザーに就任します。

- 代表取締役交代の理由

Hexagon (ナスダック・ストックホルム: HEXA B; hexagon.com) の一員であるライカ ジオシステムズは、200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生み出し続けています。日本市場では1997年にライカジオシステムズ株式会社として設立以来、日本のお客様に向けて最先端の技術・ソリューションをご提供しています。たくさんのお客様、パートナーの皆さまとお付き合いさせていただいている今、より大きな期待に答えるための成長期に差し掛かっています。今回の代表取締役社長の交代は、新たな成長戦略を推進し、お客様やパートナーの皆様を通じて、関連業界および社会に一層貢献することを目的としております。最先端の技術とソリューションを駆使できる若くして豊富な経験を持つ人材を迎えることで、さらなる発展を目指す決定をいたしました。

2. 新旧代表取締役の情報

(1) 退任代表取締役

氏名:日比孝典

在任期間:2014年1月から2025年5月

コメント: 約12年にわたりライカジオシステムズ株式会社の代表取締役として組織構築、事業拡大を通じ、業界の発展に貢献すべく心血を注いできました。今後エグゼクティブアドバイザーに就任し、さらなる事業拡大やサービス向上、等を通してこれまでお世話になった業界の発展に貢献してまいります。

(2) 新任代表取締役

新任代表取締役 城戸良行

氏名:城戸良行

略歴::立教大学院ビジネスデザイン研究科修士課程卒業(MBA)

フィリップス(蘭)、サムスン電子(韓)、スナップオンツールズ(米)など25年以上にわたって営業及びマーケティング業務に従事し、エレクトロラックスプロフェッショナル日本・韓国法人代表として子会社を含む3法人の組織をリード。

就任日:2025年6月1日

常に「お客様にとって本当に価値あるサービスとは何か」を考え、現場に寄り添う姿勢を大切にしてまいりました。今後もその姿勢を軸に、皆さまの声に耳を傾けながら、一歩先を行く価値提供を追求してまいります。変化の激しい時代だからこそ、誠実さとスピード感を持って、お客様に寄り添い、信頼されるパートナーであり続けたいと考えております。

3.今後の展望

新たに就任した城戸良行のもと、ライカジオシステムズ株式会社はお客様により多くの価値を提供するため、パートナーと共に一層の努力をしてまいります。今後もどうか変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

