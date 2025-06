【スプラング ストラクチャーズ】日本市場での事業拡大を発表

WAM株式会社(C) 2025 SPRUNG INSTANT STRUCTURES LTD.

革新的な建築ソリューションのグローバルリーダーである「スプラング ストラクチャーズ」(以下、スプラング)は、東京を拠点とする多角的企業WAM株式会社(以下、WAM)との戦略的提携を通じ、日本における事業拡大を発表いたします。

スプラングは、日本のお客様により良いサービスを提供するため、WAMを正式な販売代理店に任命いたしました。WAMは、多言語によるプロジェクトサポートを提供し、テクノロジー、環境持続可能性、そして社会イノベーションに重点を置いた、日本を代表する建築・デザイン事務所と連携しています。建物に45%の再生素材を使用し、100%リサイクル可能なファブリック膜を採用するなど、持続可能性への取り組みを積極的に行っています。

「スプラングと提携し、同社の最先端で環境に配慮した建物を日本市場に導入できることを大変嬉しく思います」と、WAMの共同創業者である森本コナン氏は述べています。「スプラングの適応性が高く、エネルギー効率に優れた設計と迅速な施工プロセスは、日本の建設課題に最適です。」スプラングのテンション膜構造は、伝統的な日本建築に比べ、費用対効果が高く、持続可能な代替案を提供します。アルミフレームの建物は、迅速に組み立てられ、最小限の基礎工事で済み、25年間の保証付きで長期的な耐久性を備えています。

スプラングのCEOであるフィリップ・スプラング氏は、「コンクリートや鉄骨といった従来の建設資材を用いた建設コストが高騰しているこの時期に、日本での存在感を強化できることを嬉しく思います。当社のエネルギー効率が高く、迅速に導入できる建物は、スマートで拡張可能な建築ソリューションを求める日本の産業や自治体の進化するニーズに応えます。」

日本におけるスプラング建築は、倉庫、スポーツ施設、そして神戸製鋼所の特殊修復プロジェクトに使用されています。非常に汎用性が高く、物流、製造、レクリエーション、災害支援など、幅広い産業に適しています。また、屋外プールなどの既存施設の上に設置することで、通年利用可能な施設にリニューアルさせることもできます。

ブルーオリジンの本社兼研究開発施設として、1,500人の従業員が働く高機能で持続可能な施設。あらゆる業界や用途に対応し、迅速な設置と圧倒的な信頼性を実現した高耐久性構造物を設計・供給。プールエンクロージャーは、世界中のコミュニティプールの最適化を実現。

Sprung Structuresについて

1887年、フィリップ・ドーラン・スプラング氏 によって設立された同社は、開拓者、探鉱者、そして先住民族のために、テント、チャックワゴンのカバー、ティピーなどに使用される丈夫なキャンバス製品を開発するために、様々な技術と素材を試行錯誤してきました。スプラングの建物は今日、ハリケーン級の強風にも耐えられるよう進化を遂げ、熱帯暴風雨、猛吹雪、砂嵐などの過酷な天候にも耐えられるように設計されています。

これらの製品は再構成、拡張、解体、移設が可能で、数週間以内に最小限の基礎工事で建設が可能です。スプラングの顧客には、NASA、Apple、ブルーオリジン、ボーイング、Google、カナダ政府などが含まれます。

WAM株式会社について

多分野にわたる専門知識と目的意識を持った多言語対応のチームで、アイデアの創出、持続可能な製品の開発、ストーリーテリングに焦点を当てた活動を行っています。特に、環境や社会にプラスな影響を与えるプロジェクトやアイデアに注力しています。国内外への市場進出支援から、企業や組織の事業開発支援まで、幅広いサービスを提供しています。

