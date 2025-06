ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの“NO LIMIT!”な熱中症対策 第２弾この夏を更に“COOL”に！ゲストもクルーも、パークで“打ち水”効果を学ぶ！日本気象協会「熱中症ゼロへ」予防セミナー本日開催

合同会社ユー・エス・ジェイ

この夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、夏を“COOL”に超えられる“超興奮”のスペシャル・イベントに加え、ゲストの皆さまが安心安全に笑顔で夏を楽しめるよう、パーク内での熱中症ゼロへ向けて本気で取り組み、限界のないさまざまな熱中症対策を推進します。

日本気象協会「熱中症ゼロへ」予防セミナー本日開催

本日午前中には、一般財団法人 日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」熱中症予防セミナーをパーク内で開催しました。日本気象協会の久保智子 気象予報士を講師に迎えた本セミナーでは、特別招待されたゲストが今夏の暑さ傾向のほか、熱中症予防やその対策について学びました。その後は『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』をはじめパークのいたる所で、夏をクールに過ごすために活用されている“打ち水”による気化熱効果について、ハリウッド・エリアのストリートで実際に体験しました。

パークならではの“打ち水”体験を、エンターテイナーやクルーと一緒にひと足早く夏気分を大はしゃぎで楽しんだゲストは、「今年の夏は例年以上に対策がされていたので、家族で思いっきり楽しみたいです!」「パーク全体で色々な対策をしてくれていて本当に安心しました。クルーの方が塩分タブレットを配ってくれると聞き、子どもも楽しみながら自然と対策ができると思います!」と語りました。

ゲスト対象のセミナーに続いて、熱中症予防のためパークを巡回しながら、クルーに冷たいドリンクやおしぼり、塩分タブレットを配布する「オアシス隊」を対象としたセミナーも実施。ゲストはもちろん、パークを支える従業員に対する熱中症対策もさらに強化し、パーク全体で「熱中症ゼロへ」を目指してまいります。

大量の水がパーク中に降り注ぐ!大迫力の“打ち水”モーメント『クール・スプラッシュ・タイム』新登場

パークの大人気“びしょ濡れ”エンターテイメントの迫力と、“打ち水”による熱中症対策を融合した新プログラム『クール・スプラッシュ・タイム』を、2025年7月1日(火)~2025年8月31日(日)※1の期間限定で開催します。

DJコールと陽気な音楽にあわせて、建物屋上や屋根から大量の水が降り注ぎ、パーク中が水びたしに!夏だけの爽快モーメントでしっかり涼んで、超冒険の夏を“COOL”に楽しんでください。

※1グラマシーパークとその周辺は、2025年8月21日(木)以降演出変更

■『クール・スプラッシュ・タイム』概要

開催期間:2025年7月1日(火)~2025年8月31日(日)

グラマシーパークとその周辺は、2025年8月21日(木)以降演出変更

開催場所: パークワイド(パレードルート)

開催時間:1日2回(午後1時30分、午後3時30分)、各回約3分間

※画像はイメージです

※鑑賞にあたっての注意事項は、公式 WEB サイトでご確認ください

大人気ストリート・ショーも夜間開催!夏のナイト・エンターテイメントがさらに充実

※画像はイメージです

特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』をはじめ、ナイト・エンターテイメントが充実する夏のパークで、大人気ストリート・ショーが夜間帯にも拡大します。歌って踊って大はしゃぎできる超ロックステージ『クロミ・ライブ ~世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア~』、実力派シンガーによる圧巻のパフォーマンス『パワー・オブ・ロック』、そして、大ヒット映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念の特別プログラム『ウィキッド~オズの魔女たち~』の3つの人気ショーが、昼とは打って変わって、体感温度が下がり、煌びやかに輝く夜のパークで超COOLに楽しめます。

※開催時間は日によって異なります

「クルーとクールシェア!」元気なクルーと交流しながら楽しく熱中症対策を

『パワー・オブ・ロック』『クロミ・ライブ ~世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア~』『ウィキッド~オズの魔女たち~』

“NO LIMIT!”な取り組みには、クルーの存在も欠かせません。クルーがゲストの皆さまと交流しながら、熱中症対策を促す「クルーとクールシェア!」をパーク中で展開します。熱中症対策のひとつである塩分タブレットを持ったクルーは、ゲストの皆さまにタブレットをお渡しします。SALTマークのポーチを持ったクルーを見かけたら楽しく交流しながら塩分タブレットをゲットし、笑顔と元気をチャージしてください。また、ミストファンを手にしたクルーは、ゲストの皆さまに涼しいミストをシュッとひと吹き!誰もが笑顔になる超爽快なひとときを贈ります。

さらに、クルーによる“スゴ技”として人気の「スプレーアート」を、目にも涼しい“Cool”なプレゼントとしてパークのストリートで楽しめます。パークサービス・クルーやパーク・コンシェルジェのうちスキルを認められたクルーのみが行える「スプレーアート」は、出会えたらラッキー!パーク名物の涼しいアートでリフレッシュしてください。

2025年夏の熱中症対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、この夏、限界のない熱中症対策に取り組みます。ゲストもクルーもびしょ濡れになって楽しむ「ウォーター・パレード」を筆頭に、ウォーターシューターで爽快に遊べる「メガ・クール・ゾーン」がパワーアップ。他にも、パークを安心安全に笑顔で楽しむための、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしいさまざまな施策を、今後も多数展開。エンターテイメント×徹底した涼対策で、パーク内の「熱中症ゼロへ」、本気で取り組みます。

■ 日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト2025年度「公式クールスポット」に認定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの屋内施設は、日本気象協会が推進する2025年度「熱中症ゼロへ」プロジェクト公式クールスポットに認定されています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「熱中症ゼロへ」に賛同しています。

「熱中症ゼロへ」とは、熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指して、一般財団法人 日本気象協会が推進するプロジェクトです。

■ 1日2回のクール・スプラッシュ・タイムでパークが水びたしに!※画像はイメージです

うわっ! パークが水びたしに!?みんなで”打ち水“を楽しんじゃえ!

あの建物の屋上から、あの屋根の上から、一斉に水が大噴射!

1日2回のクール・スプラッシュ・タイムでパークが水びたしに!打ち水効果で、ココロもカラダも、そしてパークもクールにしよう。

<開催期間>2025年7月1日(火)~2025年8月31日(日)

グラマシーパークとその周辺は、2025年8月21日(木)以降演出変更

<開催場所>パークワイド(パレードルート)

<開催時間>1日2回(13:30~、15:30~)、各回約3分間

■ 植樹で木陰のある並木道の誕生や、グラマシー・パークでの人工芝遮熱対策など、さまざまな対策を推進※画像はイメージです

ハリウッド・エリアに、緑が美しい並木道Greene Street(グリーン・ストリート)が誕生。暑い日差しを遮ってくれる樹木を植樹し、ゲストの皆さまが木陰で一息つける憩いの並木道となります。

また、多くのゲストから憩いの場所として愛されているグラマシー・パークの人工芝エリアに遮熱対策を実施します。人工芝に使用されている充填材を現在のゴムチップから有機物チップに変更することで温度上昇をおさえることができ、今まで以上に快適な空間を提供します。

■ 7/19~8/24は全日21時30分または22時まで、夜間延長営業

夏休み本番”の2025年7月19日(土)~2025年8月24日(日)の期間、夜間の営業時間を全日21:30または22:00クローズとします。昼とは打って変わり、体感温度も下がり、一層煌びやかになる夜のパークで、超“COOL”なナイト・エンターテイメントを、思いっきり体験できます。

※パークの営業時間に関する最新情報は、公式WEBサイトでご確認ください

■ 大人気ストリート・ショーも夜間開催!『クロミ・ライブ ~世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア~』

超ロックステージ『クロミ・ライブ ~世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア~』、実力派シンガーの圧巻のパフォーマンス『パワー・オブ・ロック』、映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念の特別プログラム『ウィキッド・セレブレーション』の3ショーを、この夏、夜間にも開催します。昼とは打って変わって、体感温度が下がり煌びやかに輝く夜のパークで、大人気ショーを楽しめます。

※開催時間は日によって異なります。

■ クルーとクールシェア!元気なクルーと交流しながら楽しく熱中症対策を!

「塩分タブレット」をゲットして、元気と笑顔をチャージ!

ミストファンを手にしたクルーから、シュッとひと吹きの清涼をゲットしよう!

出会えたらラッキー! 目にも涼しいパーク名物のスプレーアートでリフレッシュ!

■ パークを支えるクルーやエンターテイナーへの対策

パークを支えるクルーやエンターテイナーの安心安全のための熱中症対策も、さらに強化します。この夏新たに、クルー休憩施設の環境改善として、クルーカフェにアイスマシン設置、屋外休憩スペースへのベンチ追加などを実施しまし。毎年実施してきた「オアシス隊」(冷たいドリンクやおしぼり、塩分タブレットをパーク内のクルーに配布する特別クルー)、「オアシススポット」(ドリンク、塩飴タブレットを補給スペース)などの取り組みも、前倒しして6月初旬から開始しています。

『NO LIMIT! クール・サマー』 & 『NO LIMIT! サマー・ナイト』概要

■ NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレードNO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード

“NO LIMIT!”な水かけに大興奮!この夏だけの超爽快パレード!あの「NO LIMIT! パレード」が、夏限定の水かけ仕様で大盛り上がり!走行中もエンターテイナーが水をばんばん撒き散らす!!フロートから、エンターテイナーから、頭上から、四方八方から降り注ぐありえないほど大量の水に、参加者全員びっしょびしょ!

ウォーターシューターを手に水をぶっ放したり、みずタイプのポケモンたち、ヨッシーやデイジー姫&パークの仲間たちと大はしゃぎしたり、次々と訪れる超爽快モーメントに大興奮!

驚いて笑って、いろんな感情大爆発!いい顔いっぱい、超熱狂のウォーターパレードへ!

<開催期間>2025年7月1日(火)~ 2025年8月31日(日)

<開催場所>パークワイド(パレードルート)

<フロート順>ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン

<走行時間>約40分

※パレードの開催は一日一回です。

※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式 WEB サイトでご確認ください

■ メガ・クール・ゾーンメガ・クール・ゾーン

パークの仲間とハイパー・クールダウン!夏限定、超爽快ひんやりスポットがパワーUP!

ほてった体をひんやり瞬間冷却、夏限定の涼スポットがパワーUP!

思う存分ウォーターシューターをぶっ放せる“シューティングエリア”の拡大&巨大ミストファンで、子どもはワクワク、大人も涼しくひと休憩!

パークの仲間たちが待つクールで爽快なエリアで、思いっきりリフレッシュしよう!

■ “びしょ濡れ”不可避!人気アトラクションでクールに楽しもう!『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』

『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』

絶体絶命!恐竜から逃れるため25.9m下へまっ逆さま!爽快スプラッシュダウンで、全身びしょ濡れに!

※ 2025年6月28日~7月18日まで運休予定

『ジョーズ』

『ジョーズ』

巨大な人喰いザメに襲われる恐怖のボートツアー。映画『ジョーズ』の海を舞台に、水しぶきをあげて巨大ザメが襲ってくる!

■ NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPANNO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN

飛び込め、ここだけの夏へ。

「HYBE MUSIC GROUP」レーベル所属のビッグアーティストたちとユニバーサル・スタジオ・ジャパンがコラボした、夏の夜を超熱狂で楽しみつくす、前回大好評のパーティが登場!

BTSをはじめ人気アーティスト総勢9組のあの楽曲とミュージックビデオに、光&シャボン玉の特殊効果×ダンサーとDJのパフォーマンスが加わったスペシャルなステージをクリエーション!

さらに大量の水によるびしょ濡れ演出で、ほてった体を究極クールダウン!

ここだけの夜で歌って踊って、心の底からハシャギまくれ!

<開催期間>2025年7月1日(火)~8月20日(水)

<開催場所>グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

<上演時間>約30分、開催回数は日によって異なる

※ダンスショータイムの前に「HYBE MUSIC GROUP」のアーティストの楽曲が流れるDJタイムを開催します(ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスがあります)

※アーティスト本人の出演予定はありません

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

