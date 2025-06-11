DKB、8月に東京・大阪で「DKB FanConcert in Japan 2025 -Horizon-」開催決定！
抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB(ダークビー)が、東京と大阪で単独ファンコンサートを開催する。
視線を捉えて離さないハイレベルなパフォーマンスはもちろん、独自の音楽性、さらに作詞・作曲に加えて、振り付け創作、アクロバットやDJプレイまでこなす“自主制作アイドル”DKB。その唯一無二の音楽性とパフォーマンス力で、国内外のファンを虜にし続けている。
昨年には、初のワールドツアー『2024 DKB WORLD TOUR [DARK STRANGE]』を成功裏に終え、さらに今年3月には、日本で2度目となる単独公演『DKB The 2nd Concert in Japan 2025 -Awake-』を開催。グローバルアーティストとしての存在感を確固たるものにした。
そんな彼らがこの夏、ファンコンサート『DKB FanConcert in Japan 2025 -Horizon』で再び日本にやってくる。
本日より、有料FC会員1次先行チケット販売の受付がスタート。公演の詳細は、DKB日本オフィシャルファンクラブにて確認できる。
[DKB FanConcert in Japan 2025 -Horizon-]
※本公演には【HEECHAN・LUNE・HARRY-JUNE】は不参加となります。
※開場・開演時間、出演メンバーは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●開催日時
■2025年8月22日（金）＠東京・飛行船シアター
＜1部＞ 14:00開場／14:30開演（VIP13:00開場／サウンドチェックイベント13:30開演）
＜2部＞ 18:30開場／19:00開演（VIP17:30開場／サウンドチェックイベント18:00開演）
■2025年8月24日（日）＠大阪・TEMPO HARBOR THEATER
＜1部＞ 13:00開場／13:30開演（VIP12:00開場／サウンドチェックイベント12:30開演）
＜2部＞ 17:30開場／18:00開演（VIP16:30開場／サウンドチェックイベント17:00開演）
●チケット料金
・有料FC会員先行(VIP指定席)：22,000円(税込・全席指定)
※前方座席確約/公演前サウンドチェックイベント実施（ハイタッチあり）
・有料FC会員先行(一般指定席)/プレリクエスト先行：11,000円(税込・全席指定)
・一般・海外販売(一般指定席)：12,100円(税込)
※3歳以下は入場不可 /4歳以上有料
※チケットはお一人様1公演につきVIP席2枚/一般席4枚まで
※営利目的の転売禁止
●チケット販売スケジュール
・有料FC会員1次先行(VIP指定席・一般指定席)：6月11日(水) 18:00～6月18日(水) 23:59
・有料FC会員2次先行(一般指定席)：6月20日(金) 18:00～6月29日(日) 23:59
・ローソンチケット プレリクエスト先行：7月2日(水) 12:00～7月30日(水) 23:59
・ローソンチケット 一般・海外販売：8月6日(水) 12:00～8月13日(水) 23:59
<問い合わせ>
■イベント詳細はこちら
https://dkb.jp/blogs/infomation/0055
■DKB JAPAN OFFICIAL
お問い合わせフォーム(祝日を除く平日12:00～18:00)
https://dkb.jp/pages/contact
※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
DKB JAPAN OFFICIAL FANCLUB https://dkb.jp/(https://dkb.jp/)
DKB JAPAN OFFICIAL X https://twitter.com/DKB_japan(https://twitter.com/DKB_japan)
DKB JAPAN OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL(https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL)
DKB(JP) OFFICIAL LINE https://page.line.me/dkbjapan(https://page.line.me/dkbjapan)