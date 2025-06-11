JAM Project の15枚目となるベストアルバム「JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN」商品の全貌がついに解禁！！
＜商品概要＞
タイトル：「JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN」
発売日：2025年7月16日（水）
商品仕様：
＜初回生産限定盤＞
LPサイズ紙ジャケット（特大サイズ歌詞カード封入）
品番：ERK-3010
価格：5,500円（10％消費税込）
＜通常盤＞
品番：ERK-3011
価格：3,300円（10％消費税込）
発売元：（株）Earkth 販売元：（株）ソニー・ミュージックソリューションズ
レーベル：HS Record
▼ジャケット写真
▼アルバム収録内容
01.Beyond the quarter century
02.FINAL COUNTDOWN＜オリジナル新曲＞
03.反撃 Fight Back!
（Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / STEAM(R)『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌）
04.暁を撃て
（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティブ』第二期オープニング主題歌）
05.乱
（TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」挿入歌）
06.魂のヒーローズ！～Spirits of Bellmare～
（湘南ベルマーレ応援歌）
07. Over the MAX～魂の継承～
（新日本プロレス『G1 CLIMAX 32』大会テーマソング）
08.ダンバイン～物語は記憶のカケラ
(スマスロ『聖戦士ダンバイン』主題歌)
09.ワンチャンス！
（スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第二弾主題歌）
10.But still we...
（スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第三弾主題歌）
11. GAROハガネを継ぐ者 with JAM Project
(TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」オープニングテーマ）
12.牙狼～SAVOR IN THE DARK 2021～
(『P牙狼月虹ノ旅人』導入記念ソング)
13.其れは穢れなき修羅の涙
（TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」エンディング主題歌）
14.Can never Go home
15.TRUE DIRECTION＜オリジナル新曲＞
▼各店舗オリジナル特典一覧
・全国アニメイト(通販含む)：２L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
・セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型
・HMV / HMV&BOOKS online：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
・楽天ブックス：A4クリアファイル
・Amazon.co.jp：メガジャケ
▼各法人特典付きCDの
事前予約は下記リンクをチェック！
https://bio.to/JAMProject_BESTXV_CDShopLink
＜LIVE INFORMATION＞
JAM Project 25th Avviversary Live FINAL COUNTDOWN
■大阪公演
【日程】11月15日(土) SOLDOUT
【会場】大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)
【開場17:00/開演18:00】
【日程】11月16日(日)
【会場】大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)
【開場15:00/開演16:00】
(問) キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00～17:00 (土日祝休業)
■神奈川公演
【日程】11月29日(土)
【会場】神奈川・横浜BUNTAI
【開場15:30/開演17:00】
【日程】11月30日(日)
【会場】神奈川・横浜BUNTAI
【開場14:30/開演16:00】
(問) キョードー横浜 045-671-9911 (土日・祭日を除く11:00～15:00)
【チケット料金】
・プレミアムチケット：\14,800(税込) ※プレミアムグッズ付き/全席指定
※こちらはグッズが付属するチケットとなり、必ずしも前方のお席を確約するものではございません。あらかじめご了承ください。
・一般チケット：\9,800(税込)
※全席指定 ※枚数制限4枚
▼国内チケット予約情報
LEncore先行 受付期間：5/20(火)12:00～6/16(月)23:59
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=507026