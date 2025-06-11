JAM Project の15枚目となるベストアルバム「JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN」商品の全貌がついに解禁！！

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株式会社Earkth

＜商品概要＞


タイトル：「JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN」


発売日：2025年7月16日（水）




商品仕様：


＜初回生産限定盤＞


LPサイズ紙ジャケット（特大サイズ歌詞カード封入）


品番：ERK-3010


価格：5,500円（10％消費税込）


＜通常盤＞


　品番：ERK-3011


　価格：3,300円（10％消費税込）




発売元：（株）Earkth 販売元：（株）ソニー・ミュージックソリューションズ


レーベル：HS Record



▼ジャケット写真



▼アルバム収録内容

01.Beyond the quarter century


02.FINAL COUNTDOWN＜オリジナル新曲＞


03.反撃 Fight Back!
（Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / STEAM(R)『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌）


04.暁を撃て
（TVアニメ『マブラヴ　オルタネイティブ』第二期オープニング主題歌）


05.乱
（TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」挿入歌）


06.魂のヒーローズ！～Spirits of Bellmare～
（湘南ベルマーレ応援歌）


07. Over the MAX～魂の継承～
（新日本プロレス『G1 CLIMAX 32』大会テーマソング）


08.ダンバイン～物語は記憶のカケラ


(スマスロ『聖戦士ダンバイン』主題歌)


09.ワンチャンス！


（スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第二弾主題歌）


10.But still we...
（スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第三弾主題歌）


11. GAROハガネを継ぐ者 with JAM Project
(TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」オープニングテーマ）


12.牙狼～SAVOR IN THE DARK 2021～


(『P牙狼月虹ノ旅人』導入記念ソング)


13.其れは穢れなき修羅の涙
（TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」エンディング主題歌）


14.Can never Go home


15.TRUE DIRECTION＜オリジナル新曲＞




▼各店舗オリジナル特典一覧


・全国アニメイト(通販含む)：２L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


・セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型


・HMV / HMV&BOOKS online：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


・楽天ブックス：A4クリアファイル


・Amazon.co.jp：メガジャケ




▼各法人特典付きCDの


事前予約は下記リンクをチェック！


https://bio.to/JAMProject_BESTXV_CDShopLink






＜LIVE INFORMATION＞


JAM Project 25th Avviversary Live FINAL COUNTDOWN



■大阪公演


【日程】11月15日(土)　SOLDOUT


【会場】大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)


【開場17:00/開演18:00】




【日程】11月16日(日)


【会場】大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)


【開場15:00/開演16:00】


(問) キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00～17:00 (土日祝休業)




■神奈川公演


【日程】11月29日(土)


【会場】神奈川・横浜BUNTAI


【開場15:30/開演17:00】




【日程】11月30日(日)


【会場】神奈川・横浜BUNTAI


【開場14:30/開演16:00】


(問) キョードー横浜 045-671-9911 (土日・祭日を除く11:00～15:00)




【チケット料金】


・プレミアムチケット：\14,800(税込)　※プレミアムグッズ付き/全席指定


※こちらはグッズが付属するチケットとなり、必ずしも前方のお席を確約するものではございません。あらかじめご了承ください。


・一般チケット：\9,800(税込)


※全席指定　※枚数制限4枚




▼国内チケット予約情報


LEncore先行　受付期間：5/20(火)12:00～6/16(月)23:59
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=507026