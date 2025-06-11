NEC、Interop Tokyo 2025において「Best of Show Award」の準グランプリを受賞
日本電気株式会社
オープン仕様(Open ROADM、TIP Phoenixプロジェクト)に準拠したWhiteboxトランスポンダー
NECは、2025年6月11日（水）～13日（金）に幕張メッセで開催中のInterop Tokyo 2025で、優れた新製品を審査する「Best of Show Award」のAPN (All Photonics Network)部門において、準グランプリを受賞いたしました。
「Best of Show Award」は、出展企業各社からエントリーされる新製品を、有識者によって編成される審査委員会が厳正に審査し、優れた製品・ソリューションに特別に授与するものです。
受賞製品は以下の通りです。
■準グランプリ：APN (All Photonics Network)部門
「オープン光伝送装置 SpectralWave WX-T(400G-TPND)シリーズ」
製品概要：
オープン仕様(Open ROADM、TIP Phoenixプロジェクト)に準拠したWhiteboxトランスポンダー
URL：https://jpn.nec.com/nsp/open_optical_transport/index.html
＜関連リンク＞
・Interop Tokyo 2025 「Best of Show Award」
https://f2ff.jp/2025/interop/award/winner/
・Interop Tokyo 2025
https://www.interop.jp/
◆◇本件に関するお客様からのお問い合わせ先◆◇
NEC テレコムサービス企画統括部
広報関連 E-Mail：contact@tsbu.jp.nec.com