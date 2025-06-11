一獲千金を夢みた熱狂体験が味わえる「TOKYO BEAST」がAppStore 無料ゲームランキング1位を獲得！全世界30万ダウンロードを突破！
TOKYO BEAST FZCO
[表: https://prtimes.jp/data/corp/127222/table/19_1_9f68e3118d9b4119a36aa2166641df24.jpg?v=202506130525 ]
TOKYO BEAST FZCOは6月11日、ゲーム×ベッティングで一獲千金を夢みた新作BCゲーム「TOKYO BEAST」がAppStore の無料ゲームランキングで1位を獲得したことをお知らせいたします。また全世界30万ダウンロードを突破いたしました。
AppStore 無料ゲームランキング1位、全世界30万ダウンロードを記念して、ログインゲームユーザー全員に1,000ジュエル、BEASTガチャ1,000ポイント（ガチャ10連分）をプレゼントいたします。
＜アプリダウンロードはこちらから＞
Apple Store
https://apps.apple.com/app/tokyo-beast/id6737019483(https://apps.apple.com/app/tokyo-beast/id6737019483)
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tokyobeast(https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tokyobeast)
＜PC版でプレイの方は公式サイトから＞
https://www.tokyo-beast.com/ja/(https://www.tokyo-beast.com/ja/)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/127222/table/19_1_9f68e3118d9b4119a36aa2166641df24.jpg?v=202506130525 ]