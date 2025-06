最大200Hz対応の27インチWQHD、Nitroゲーミングモニター2機種を発売！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、需要が拡大し続けているWQHD (2560 x 1440) 解像度のゲーミングモニター市場に向けて、AcerのゲーミングブランドNitroより、最大リフレッシュレート200Hzに対応した27インチゲーミングモニター 「Nitro KG271UN3bmiipx」 および 「Nitro VG270UX1bmiipx」を、Amazon並びにAcer公式オンラインストアにて発売開始しました。今後もAcerは、WQHDおよび4Kゲーミングモニター市場に向けて、積極的に新製品の投入を継続してまいります。

※仕様は両モデル共通です。

200Hz対応WQHD IPSパネル搭載、 AMD FreeSync Premium、HDR 10対応

広視野角の27インチWQHD (2560x1440) IPSパネルを搭載。非光沢パネルで内外光の反射を軽減します。さらにDisplayPort※接続時には、最大リフレッシュレート200Hzに対応し、1秒間に最大200回の高速な画像書き換え処理によって、滑らかなゲームプレイを実現。さらに色再現性DCI-P3 90%、表示色約10億7000万色(8bit+FRC)で、美しい映像を映し出します。またAMD FreeSync Premium、HDR10にも対応しています。

※HDMI接続の場合は144Hzとなります。

最速 0.5msの応答速度

最速 0.5ms※の高速の応答速度を実現。中間色から中間色への切り替え(GTG) 表示速度が早く、激しいアクションシーンや高速な映像においても、すべてなめらかにレンダリングします。また、不鮮明な箇所やゴースト現象は発生を大幅に軽減します。

※オーバードライブ時

インターフェース

本モデルは、HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1、ヘッドホン端子 x1を搭載しています。

Black boost ブラックブースト・テクノロジー

暗所での視認性を向上させるBlack Boostテクノロジーを搭載。11段階のダークレベル調節が可能で、ゲームや映像の暗い場面でも、視認性を高めてくれます。シーンに応じたお好みのレベルに簡単に設定できます。

長時間使用でも目に優しいAcer VisionCare(TM)

目の負担を軽減するAcer独自技術「Acer VisionCare(TM)」を搭載しています。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス技術により、長時間の使用でも目が疲れにくく、快適な視聴環境を保ちます。さらに、眼精疲労の要因とされるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、暗い環境での目の疲れを軽減するローディミング機能、そしてパネル表面のざらつきや映り込み、外交反射を抑えるComfyViewに対応。また、ローディミング機能が搭載されており、暗い環境では明るさを15%低減し、目の疲れを軽減します。ゲーマーやプログラマー、ライター、グラフィックデザイナーなど、日常的に長時間画面を見続けるヘビーユーザーにとっても、目に優しく快適な映像を提供します。

6 軸カラー調整と便利なプリセットモード

6軸カラー調整機能を搭載し、RGBに加えてC(シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) の色相・彩度も個別に調整が可能。色の濃淡や色相を忠実に再現でき、映像編集やデザイン用途にも最適です。さらに、用途に応じた複数のプリセットされたモードを用意しており、お好みのセッティングでお楽しみいただけます。

お好みの角度調整

上方向25°、下方向 5° の角度調整が可能。さらに、VESAマウント 100mm x 100mm にも対応しており、モニターアームを使っていただくことで、細かく調整をしていただけます※。

※別途モニターアームが必要になります。

ゼロフレームデザイン

液晶パネルを囲むベゼル幅を極限まで薄くしたZeroFrame(TM) を採用。マルチディスプレイ環境でもフレーム幅を感じさせないシームレスな映像体験を実現します。

Acer Display Widget

モニターの設定を直感的に調整できるソフトウェアAcer Display Widgetを、専用サイトからダウンロードしてお使いいただけます。モニターの使用目的に最適なディスプレイモードを選択したり、ブルーライト、輝度、コントラスト、6軸色、彩度などの詳細を調節し保存することができます。

https://www.acer.com/jp-ja/acer-display-widget

Nitro KG271UN3bmiipx

Amazon ❘ Acer公式オンラインストア(https://store.acer.com/ja-jp/acer-kg271ux1bmiipx)

Nitro VG270UX1bmiipx

Amazon ❘ Acer公式オンラインストア(https://store.acer.com/ja-jp/acer-vg270ux1bmiipx)

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/202506011

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/(https://www.acer.com/)

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan(https://www.facebook.com/AcerJapan)

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan(https://www.twitter.com/AcerJapan)

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN(https://twitter.com/PredatorJPN)

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/(https://www.instagram.com/acer_japan/)

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/(https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/)

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel(https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel)

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.