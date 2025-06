イ・ジョンソク、ムン・ガヨンのラブロマンス＆法廷ヒューマンドラマ！韓国ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』をU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時独占見放題配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年7月5日(土)より韓国ドラマ『瑞草洞<ソチョドン>』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・本国同時独占見放題配信いたします。

tvNの新土日ドラマ『瑞草洞<ソチョドン>』は、ソウル・瑞草洞の法曹タウンを舞台に、アソシエイト弁護士5人の喜怒哀楽と成長を描いた法廷ヒューマンドラマです。

法務法人キョンミンに所属する弁護士アン・ジュヒョンを演じるのは、『あなたが眠っている間に』『W -君と僕の世界-』で主演を果たしたイ・ジョンソク。事務所のエースのような存在であり、開業意欲がゼロであるサラリーマン弁護士をクールに演じます。

1年目の新米弁護士カン・ヒジを、『女神降臨』『あいつは黒炎竜』でヒロインとして存在感をしめしたムン・ガヨンが務めます。

個性豊かな5人のアソシエイト弁護士たちが織りなす魅力的な物語にご期待ください。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日となる7月5日(土)より独占で見放題配信いたします。

『瑞草洞<ソチョドン>』

原題:서초동

製作国:韓国

製作年:2025

配信情報:U-NEXT/見放題(日本初・独占配信)

配信開始日:2025年7月5日(土)23:20 ※毎週土・日曜日配信

【スタッフ】

演出:パク・スンウ

脚本:イ・スンヒョン

【キャスト】

イ・ジョンソク、ムン・ガヨン、カン・ユソク、リュ・ヘヨン、イム・ソンジェ ほか

(C) CJ ENM Studios Co., Ltd.

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。