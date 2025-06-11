オイシーズ、タイ王国内「日本橋 天丼 金子半之助」2号店「KINGSQUARE（キングスクエア）店」2025年6月2日グランドオープン

オイシーズ株式会社

人気飲食店、つけ麺「つじ田」や「日本橋 天丼 金子半之助」「中華そば専門 田中そば店」などをグループで運営する、オイシーズ株式会社(本社：東京都 千代田区 、代表取締役 工藤 智、以下「当社」）は、タイ王国の財閥系大手企業グループの「Saha Group（サハ・グループ）」と共に、2025年6月2日（月）バンコク中心部より約10km南の位置に新規開業した「KINGSQUARE Community Mall」内に、「日本橋 天丼 金子半之助KINGSQUARE（キングスクエア）店」をグランドオープンいたしました。「日本橋 天丼 金子半之助KINGSQUARE店」は、2024年11月22日にタイ王国内1号店としてグランドオープンした「One Bangkok（ワン・バンコク）店」に続く、2号店目となります。今後も当社は「Saha Group」と共に、タイ王国内にて「日本橋 天丼 金子半之助」を積極的に出店していく予定です。

「日本橋 天丼 金子半之助 KINGSQUARE店」概要

世界トップレベルの質の高い教育を提供するイギリス系インターナショナルスクール「King's College International School Bangkok」や、高級分譲マンション「KingsQuare Residence」などが立地するラマ３エリアに新規開業した商業施設「KINGSQUARE Community Mall」内にタイ王国内2号店として出店。定番の江戸前天丼や天ぷらめし（天ぷら定食）、天丼とそばやうどんとのセットメニューなど、伝統的日本食の天ぷらを様々な形でお楽しみ頂けるメニューに加えて、KINGSQUARE店限定メニューとしてタイ料理で人気の食材「ソフトシェルクラブ」を使った天丼や天ぷらもご提供しています。

「日本橋 天丼 金子半之助 KINGSQUARE店」外観KINGSQUARE店限定「ソフトシェルクラブ天丼」

所在地：KINGSQUARE Community Mall, A502-1, 775 Ratchadaphisek Rd, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/FXPLpevkyEypbozh7

営業時間：11:00 ～ 21:00(LO20:00)

休業日：原則無し

※営業時間、休業日等は今後変更になる可能性があります。最新の情報は各種SNS等をご確認下さい

席数：48席

運営：Kaneko Hannosuke (Thailand) Co., Ltd.（サハ・グループ傘下）

Facebook：https://www.facebook.com/kaneko.hannosuke.th

Instagram：https://www.instagram.com/kaneko.hannosuke.th

オンラインメニューブック：https://heyzine.com/flip-book/2dbae2a486.html

「KINGSQUARE Community Mall」HP：https://kingsquaremall.com/

サハ・グループ概要

1942年に設立されたタイ王国の財閥系企業グループで、その事業は家庭用品、衣料品、化粧品、食品、レストラン、小売、物流、不動産など多岐に渡ります。また、古くから日系企業との合弁や提携を積極的に行っている親日的な企業グループで、グループ企業数は総計300社を超えますが、その2割以上が日系企業との合弁や提携による事業となっています。

Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited 会社概要

サハ・グループの中核企業で、タイ証券取引所上場の持株会社。

会社名：Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited （略称：SPI)

代表者：Vichai Kulsomphob

所在地：530 Soi Sathupradit 58, Bangpongpang, Yannawa, BANGKOK, 10120 Thailand

事業内容：消費財事業への投資事業、食品・飲料事業への投資事業、工業団地開発及び不動産開発への投資事業など

HP:https://www.spi.co.th/en （英語） ／ https://www.spi.co.th/ （タイ語）

※タイ王国内の「日本橋 天丼 金子半之助」を運営する「Kaneko Hannosuke (Thailand) Co., Ltd.」はSPIの子会社です。

オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい！」食文化を世界に。”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。

個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等

HP：https://www.oishes.com/

店舗数：117店舗（国内91店舗、海外26店舗 ※2025年3月時点）

グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com/

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com/

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net/

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores/