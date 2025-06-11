人材育成のユーキャンがHR EXPO東京展[春]に出展！
株式会社ユーキャン
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一、以下「ユーキャン」）は、6月25日(水)～27日(金)に東京ビックサイトで開催されるHR EXPO東京展[春]にブース出展いたします。≪来場登録（無料）はこちらから≫
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1358342831681403-3QK
≪HR EXPO東京展[春] 開催概要≫
会期 ：2025年6月25日(水)～27日(金)10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）
会場 ：東京ビッグサイト 東４～６ホール
弊社展示内容：定額制オンライン研修サービスビジトレホーダイ、その他eラーニング、資格・通信講座他
ユーキャンの法人向け人材育成サービスはこちら
https://www.u-can.co.jp/nr250611a
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一、以下「ユーキャン」）は、6月25日(水)～27日(金)に東京ビックサイトで開催されるHR EXPO東京展[春]にブース出展いたします。
2025年3月にリリースした定額制オンライン研修サービス「ビジトレホーダイ」を中心にeラーニング研修・通信講座についてご案内します。
当日はブースにて、ビジトレホーダイを実際にお試しいただけます。
是非、弊社ブース（ 小間番号：44-38 ）にお立ち寄りください。
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1358342831681403-3QK
≪HR EXPO東京展[春] 開催概要≫
会期 ：2025年6月25日(水)～27日(金)10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）
会場 ：東京ビッグサイト 東４～６ホール
弊社展示内容：定額制オンライン研修サービスビジトレホーダイ、その他eラーニング、資格・通信講座他
ユーキャンの法人向け人材育成サービスはこちら
https://www.u-can.co.jp/nr250611a
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◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/