「All in gift」、株式会社ギフティの「eGift System サービス」と連携開始

株式会社ハックルベリー(東京都世田谷区、代表取締役社長:安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」)が提供する、通常ギフトはもちろん、住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応した「All in gift」は、eギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティ(東京都品川区、代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉、以下「ギフティ」)が提供する「eGift Sytemサービス」との連携を開始いたしました。

これにより、All in giftをご利用されている店舗様の商品をギフティが提供する個人・法人の販売チャネルで流通させることが可能となります。

■ 「eGift System サービス」との連携について

「eGift Sytemサービス」は、飲食・小売をはじめとするブランドに「eGifts System」を導入いただきeギフトを発行し販売するサービスであり、また「eGifts System」を介し発行したeギフトの流通をサポートするサービスです。

All in giftと、「eGift Systemサービス」の連携により、All in giftを利用中の店舗様は、「eGift Systemサービス」を介して、株式会社ギフティが提供する個人および法人・自治体向けの販売チャネルにeギフトを流通させることが可能となります。具体的には、個人向けの販売チャネルとしてeギフトの販売WEB/アプリサービス「giftee(R)︎」での流通が可能に、また、法人および自治体向けには、「giftee Box(R)」のラインナップのひとつとして「giftee for Business」での流通が可能となります。

※ギフティ各販売チャネルでの取り扱いは、All in giftを利用中の店舗様とギフティの両者が合意した場合のみ実施されます。あらかじめご了承ください。

〈サービス利用の流れ〉

- ギフティの各販売チャネルでの商品流通- - 店舗様が選定した商品をハックルベリーへ連携いただき、ハックルベリーにて商品登録などの作業を実施- - ハックルベリーにて、受取URLを発行しギフティへ納品- eギフトの購入・受取対応- - ギフト受け取り者が、受け取りの登録(配送先住所などの登録)を完了すると、店舗様のShopifyの注文に、注文内容を生成- 商品の発送

■ 導入事例

PAPABUBBLE公式オンラインサイト https://papabubble.co.jp/

当社ではすでに自社ECやLINEギフトなどでeギフト施策を積極的に展開しており、"気軽に贈れるパパブブレ体験"の価値を実感しています。

今回ギフティとの連携を通じて、新たなチャネルでのギフト展開が可能になるとともに、既存のオペレーションを大きく変えることなくスムーズに導入できた点を非常に嬉しく感じています。

これにより、さらなるギフト市場へのチャレンジや新たな顧客接点の創出が可能になりました。今後はギフティならではの法人活用やキャンペーン施策にも積極的に取り組み、"驚きと楽しさ"のあるパパブブレ体験をより多くの方々にお届けしていきたいと考えています。

■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。

Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。

〈機能〉

- 複数配送先へのギフト設定機能(マルチシップ)- ギフト設定- - 熨斗(のし)の設定(商品の指定も可能)- - 表書きの細かな設定- - ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定(商品の指定も可能)- - [eギフト限定]受取時のデジタルメッセージカード- - それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能- All in gift受け取りURLの発行- ギフトお届け先登録・更新- 各出荷業務・物流サービスアプリと連携

〈導入ステップ〉

- アプリをインストール- ギフトの設定- のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定

〈お客様の利用ステップ〉

- 商品をカートに入れギフト送付を有効にする- サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信- メッセージには自動で受け取りURLが記載されています- 受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録

〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。

また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント(事業者)支援を行ってまいります。

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地:東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者:代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容:Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL:https://huckleberry-inc.com/

