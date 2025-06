【SMYTHSON】LUDLOW BOTTLE GREEN　ボトルグリーンが彩る、ラドローコレクション

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON」(スマイソン)は、クラシックなラドロー・レザーを使用したブリーフケースやアクセサリーを通じて、新緑の季節にふさわしい洗練されたスタイルをご提案します。

落ち着きと知性を感じさせる色、「Bottle Green」はビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍します。洗練された印象を与えると共に、他のカラーとも美しく調和するBottle Green、スマイソンならではの多彩なラインナップをお楽しみください。

Ultra Slim Brief Case With Zip Front \330,000Crossbody Pouch \132,000Flat Card Holder \39,600Flat Organiser Pouch \99,000Zip Crossbody Bag \198,000Zip Around Backpack \374,000

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー&レザーグッズブランドです。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質で、イギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。

創業者フランク・スマイソンは、手帳とステーショナリーを取り扱う専門店を開店し、そこからブランドの歴史が始まりました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルは、クラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年愛され続けています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさが両立されています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは、現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、製品にイニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは製品をより個性的で特別なものに仕上げます。

[お問合せ先]

株式会社 ルック 事業本部 新規事業担当 宣伝・広報 山内 誉子

Email: yamauchi.takako@look-inc.jp Tel: 03-6439-1675 / Mobile phone: 080-4183-9795