世界39カ国・地域における訪日旅行関連の急上昇検索キーワードと動向調査【2025年春期】

グローバルマーケティング事業*を展開しているアウンコンサルティング株式会社(東証スタンダード市場:2459、本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:信太明、以下「アウンコンサルティング」)はこの度、日本を除く世界39カ国・地域を対象に、2025年2月6日から2025年5月12日までの期間で、訪日旅行に関連した急上昇検索キーワードを調査**しましたので、その結果をお知らせいたします。

前回の冬期における調査を行った際のリリース(2025年03月25日)はこちら(https://www.auncon.co.jp/press/release/2025-03-25/)をご覧ください。

* 海外SEO (検索エンジン最適化)、および海外広告 (サービス概要:https://www.auncon.co.jp/service/)

** 各検索キーワードのランキングは、単純な検索数の順位ではなく「Googleトレンド」により集計された、検索の注目度を反映したものとなっています。各国・地域別のランキングは、本リリースの最後をご参照ください。

■調査結果の概要

今回の各国・地域別の検索キーワードランキングでは、主にゴールデンウィークや、5~6月の各観光地の天気に関するキーワードが多く見られました。

2025年4月13日から10月13日まで日本で開催されている、「日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)」については、直接的な検索は少ないものの、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」や、「大阪の天気」など、周辺の観光地や旅行計画に関するキーワードが多く見られ、大阪・関西地方への観光需要が拡大していることが伺えました。

加えて、日本のデジタル庁が提供する、入国時の手続きがオンラインで可能となる「Visit Japan Web」が複数の国で検索キーワードランキングにランクインしており、旅行準備における便利な日本のサービスの広がりがうかがえます。さらに、ヨーロッパ諸国では、旅行やレジャー体験などの予約サイト「Klook」への関心が高まっており、旅行におけるデジタルサービス活用の世界的な広がりも明らかになりました。

(※)各キーワード(生成AIツール名)が、Google トレンドトップ10にいくつの国・地域でランクインしたのかを示しています。

■日本のゴールデンウィークへの注目

アジアを中心とした14カ国・地域の検索キーワードランキングで、日本のゴールデンウィークに関するキーワードがランクインしました。

日本では、記録的な円安が継続しており、訪日旅行者にとって経済的メリットが依然として大きいことに加え、大阪・関西万博といった国際的なイベントをはじめとした、各観光地でのイベントの充実や、各旅行会社や航空会社による訪日外国人向けの割引やキャンペーンなどが注目を集めた要因であると言えます。

■大阪・関西万博と世界に伴う周辺観光地への注目

2025年の日本における最大の国際イベントとも言える、大阪・関西万博ですが、今回の調査における検索キーワードランキングでは、大阪・関西万博に関するキーワードのランクインはあまりみられませんでした。

この背景には、検索ワードの分散が考えられ、国や言語によって「expo」「exposition」「万博」など表現が異なるため、今回の調査方法である、Googleトレンドにて「日本」をキーワードとして検索キーワードを抽出する手法(ページ下部「【調査要綱】内の<データ取得条件>」参照)では、大阪・関西万博の検索が急上昇検索キーワードとして集計されにくい傾向が見られました。

一方、当社が2025年5月16日に公開したコラム「インバウンド目線で読む「大阪・関西万博」:検索インサイト10市場比較」(https://www.auncon.co.jp/column/listing/20250516-4/)では、世界10ヵ国・地域を対象とした、大阪・関西万博に関連する検索キーワードの調査により、来場準備や現地での消費行動に関するキーワードの増加などが確認され、大阪・関西万博に対する海外からの高い関心が明らかになりました。是非あわせてご覧ください。

■日本のスマートな入国体験への注目

「Visit Japan Web」というキーワードが、6カ国(サウジアラビア、アメリカ、カナダ、フランス、ベルギー、エジプト)の検索キーワードランキングでランクインしました。

Visit Japan Webとは、日本のデジタル庁が提供するウェブサービスであり、日本の入国審査や税関申告といった入国手続きに関する必要情報をオンラインで事前に登録しておくことで、空港到着後のスムーズな手続きが可能になるサービスです。現在は成田国際空港、東京国際空港(通称:羽田空港)、関西国際空港などの主要空港で導入され、旅行者の利便性向上や混雑の緩和、待ち時間の短縮を実現しています。

■ヨーロッパ諸国で注目されている旅行・レジャー予約サイト「Klook(クルック)」

「Klook」というキーワードが、ヨーロッパの6カ国(イギリス、フランス、オーストリア、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー)の検索キーワードランキングでランクインしました。

Klookは、2014年に香港で設立されたKlook Travel Technology Limitedが運営するオンライン予約サービスです。旅行やレジャー体験、移動サービスなどを手軽に予約できる点が特徴で、設立当初はアジア太平洋地域を中心に事業を展開していました。

2018年8月には2億米ドルの大型資金調達の実施により(※1)、ヨーロッパやアメリカへの事業拡大を本格化し、その後、2019年10月にはフランス語、スペイン語、ロシア語、ドイツ語にも対応しました。

新型コロナウイルスによるパンデミックを経て、2023年以降は旅行需要の回復とともにグローバル展開を再加速。ヨーロッパ市場からの訪日旅行需要の高まりに合わせ、多様なアクティビティや交通手段、ツアーの提供を強化しています。こうした積極的なグローバルマーケティング戦略により、Klookはヨーロッパの旅行者にとって日本旅行を計画する際の主要なプラットフォームの一つとなりました。

■調査概要

【調査主旨】

世界39カ国・地域における、訪日旅行関連の春期の検索キーワードと動向調査

【調査要綱】

・対象国・地域: OECD加盟主要国を中心に当社にて抽出した39カ国・地域

・検索キーワード順位データ:Googleトレンド https://trends.google.co.jp/trends/

<データ取得条件>

[検索キーワード]:「日本」を各国の公用語で設定

※日本に関する検索を行う際に、英語を用いる事がある以下の国については、

キーワードに「Japan」を設定し調査しております。

(インドネシア、アラブ首長国連邦、インド、カナダ、サウジアラビア、エジプト)

[調査対象期間]:2025/02/06~2025/05/12

[カテゴリ]:旅行

[取得データ]:「注目」の検索クエリで上位10件を取得(※旅行に著しく関連しないキーワードは除外)

・調査実施期間:2025年5月13日~2025年5月28日

・Googleトレンドの集計に関する詳細:Googleトレンドのデータに関するよくある質問(https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en)

