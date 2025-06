アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」リリース1周年を記念した、今後の新情報を発表！

株式会社ブロッコリー(本社:東京都練馬区 社長:鈴木 恵喜)は、2025年6月12日にリリース1周年を迎えたライブ&リズムゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION(通称:ライエモ)」(iOS / Android)の今後ゲーム内で実施されるイベントやCD発売などの新情報を発表しました。アプリ内で1周年を記念した特別な動画がグループ毎に公開されたほか、1周年を記念した期間限定イベントやピースガチャ、ウィッシュトーンが最大3,900個手に入る「LIVE EMOTION 1st Anniversaryログインボーナス」など、スペシャルなイベントを開催中です。さらに、アプリ外でもライエモを楽しめる「ライエモ1周年祭」を6月14日(土)・15日(日)の2日間、豊島区立中池袋公園で開催します。1周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」に今後もご期待ください。最新情報は公式Xのアカウント( https://x.com/utapri_LE )やゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。『うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION』今後の新情報!

【1周年記念楽曲を収録したCDが8月27日(水)に発売決定!】アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」1周年記念楽曲3曲を収録したCDの発売が2025年8月27日(水)に決定。パッケージは、各グループ別のジャケットビジュアルが楽しめるST☆RISH Ver. / QUARTET NIGHT Ver. / HE★VENS Ver. の3種展開。初回封入特典として、アイドルたちからのメッセージカードがランダムで1枚封入(アイドルは各バージョンに対応)されています。1周年を華やかに彩る3曲を、フルサイズでお楽しみください。▼CD特設サイトhttps://sp.utapri.com/le_1stannivcd/【 CD情報 】発売日 :2025年8月27日(水)価 格 :各1,760円(税込)初回封入特典:アイドルメッセージカード(ST☆RISH Ver. / QUARTET NIGHT Ver. / HE★VENS Ver. のパッケージ毎に7種、4種、7種ランダムで1枚封入)【 収録楽曲 】1、Sweet Gratitude

歌:一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、





【日時】

2025年6月14日(土)・15日(日) 10:00~18:00予定



【場所】

豊島区立中池袋公園

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-16-1



※雨天決行 ただし悪天の際は中止や一部イベント内容の変更をする場合もございます。

【過去のピースガチャが再登場&グループ全員の衣装も実装決定!】過去に開催した3つのピースガチャ「Let's Cheer on!-君に力を-」「Chess Duel -逃れられぬ宿命-」「きらめく碧のサマーコースト」が、再登場します。さらに同グループ全員の衣装も交換可能に!「Let's Cheer on!-君に力を-」/グループ全員衣装イメージ「Chess Duel -逃れられぬ宿命-」/グループ全員衣装イメージ「きらめく碧のサマーコースト」/グループ全員衣装イメージ【期間限定ピースガチャシリーズ「Birthday Special Party」がスタート!】アイドルの誕生日に合わせたピースガチャシリーズ「Birthday Special Party」が、7月の「寿 嶺二」の誕生日から順次スタート!続報をお楽しみに!【『Dramatic Masterpiece Show』の新たな物語を描くイベントが順次開催決定!】ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSの3グループがそれぞれ異なる名作に挑戦するミュージカルドラマシリーズ『Dramatic Masterpiece Show』の新たな物語を描くイベントが順次開催決定。テーマソングがライブMV付きで追加されるほか、期間限定ピースガチャ「Dramatic Memorial Stage」シリーズを開始します。劇中で使用された衣装や丸山敬太氏が新たにデザインを手掛けたライブ衣装が描かれたエモーショナルピースが入手可能です。続報をお楽しみに!中池袋公園にライエモがやってくる!『ライエモ1周年祭』概要

