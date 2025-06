【速報】『2025 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE＞ in SEOUL』KNTV で 7/12(土) 韓国から生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、NCT DREAMの4回目となるツアー『2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL』のソウル公演最終日を韓国から生中継することを決定いたしました。

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

4回目となるNCT DREAMのツアーは、“DREAM THE FUTURE”と題し、メンバーが今まで描いてきた夢を振り返り、過去、現在、未来をイメージした「時空間旅行」というコンセプトで繰り広げられる予定で、華やかで迫力あるNCT DREAMのパフォーマンスに期待が高まっています。

KNTVでは、高尺(コチョク)スカイドームでのソウル公演最終日、7月12日(土)の模様を生中継でお届けいたします!洗練されたダンスはもちろんのこと、メンバー1人1人の魅力全開のステージは、強烈なインパクトを与えること間違いなしです。KNTVで是非、リアルタイムでご覧ください。

■<生中継>

『2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL』

7月12日(土) 午後6:00~ 韓国から生中継!

出演:NCT DREAM

※日本語字幕はございません。

※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/