電子チケット販売システム「CLOUD PASS」“申込不要・即時発行”の整理券機能が登場！イベント・施設の現場対応をもっとシンプルに

株式会社ユニエイム

電子チケット販売システム「CLOUD PASS(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_waiting_ticket0625)」（運営：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO 原口 宇志）は、整理券機能の利便性を大幅に向上。従来の日時指定・マイページ登録が必要な仕様に加え、ワンクリックで発行できる簡易整理券機能を新たに提供しました。

イベント主催者だけでなく、観光施設や体験型施設などの現場運営においても、来場者対応の負担を軽減し、スムーズな案内と安全確保に貢献します。

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アップデートの背景

飲食イベント、展示会、ファミリー層向けレジャー施設などの現場では、**「すぐに整理券を発行できるシンプルな受付機能」**が求められてきました。特に、小さなお子様連れのご家族や体調に不安のある高齢者にとって、事前の時間指定や申込フォーム入力が大きな負担となることもあります。

このようなニーズを受け、クラウドパスでは、お客様情報入力を一切不要とする“ワンクリック整理券機能”を開発。イベント主催者・施設運営者の対応負担を軽減するとともに、来場者にとっても直感的に使える、スムーズで安心な導線設計を実現しました。

■従来の整理券機能- お客様情報登録が必須- 日時指定、人数制限可能- チケット券面、受付端末にお客様情報をカスタマイズ表示可能- QRコード表示、非表示設定可能- デザイン変更可能- 受付状況を一括管理- 複数券種登録が可能■今回の新整理券追加機能

従来の整理券機能に加え、以下の設定が新たに可能になりました。

■操作方法（ワンクリック発行）

- お客様情報登録が不要- ワンクリックで整理券発行- 経過時間（待ち時間）を管理画面で確認可能- SNSや公式サイトに順番掲載が可能- 必要な時のみ機能をオンにできる柔軟設計

１.管理画面から整理券設定を有効化（発行数・表示方法を設定）

※整理券の券種は複数券種登録可能です。

２.ユーザーはQRコードを読み込み、または、専用URLにアクセス（申込フォーム入力不要）

３.「発券する」ボタンをクリックするだけで、券面が即時表示

４.整理券見本

５.発行後、管理画面上で順番・経過時間をリアルタイム管理

また、クラウドパスの既存機能と組み合わせることで、以下のようなカスタマイズも可能です。

・複数の券種を表示、選択できる設定に対応

・整理券発行時に、任意でお客様情報を取得可能

・チケット券面や受付端末の表示内容をカスタマイズ可能

これにより、来場者は複数の整理券を一括で確認・選択でき、必要な情報を一覧で把握・操作可能に。

さらに、氏名や電話番号の取得により、呼び出しやリマインド対応もスムーズに行えます。

実際の整理券発行や管理画面の操作感は、デモで体験いただけます。

現場の課題に応じた使い方や導入イメージもその場でご案内可能です。

無料相談・お見積もりもお気軽にご依頼ください。



▼デモサイトで機能を体験▼

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活用シーン

「すぐに発行・案内できる整理券」は、さまざまな現場で活躍します。

家族連れ・高齢者層の多い現場での負担軽減

・ファミリー層向けの入場イベント

→ 子どもの体調などにより、事前の時間指定が困難な場合でも安心



観光施設・レジャースポットでの混雑対応

・動物園の人気動物エリア（例：パンダ、ライオンの餌やりなど）

→ 特定時間帯に集中しやすい来場を整理券で分散、スムーズな誘導と安全確保が可能

フードイベント・展示会などの順番整理に

・飲食ブースや試食エリアでの順番待ち整理

→ 混雑を回避し、案内の効率化に寄与

・展示会・体験型ブースでの入場制限対応

→ 当日の来場状況にあわせた柔軟な運用が可能



物販イベント・限定商品販売に

・数量限定・人気商品の物販会場

→想定外や急な列ができる現場で整理券を活用し、無駄な待機を減らしストレス軽減と安全確保を両立

→ 待機列や動線が隣接する店舗や周辺施設に影響を与えないよう配慮し、地域全体の快適な環境維持に貢献



環境変化・急な来場者増加への即応

・雨天や急なイベント変更時の対応策としても有効

・入場集中のタイミングを分散させることで、現場の混乱やリスクを最小限に

実際の施設・イベント現場でも高い効果を発揮しているクラウドパスの整理券機能。

より詳しい機能概要や導入事例は、無料でご提供している資料にてご確認いただけます。

クラウドパスの機能や活用事例をまとめた資料を

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今後の展望

クラウドパスでは、来場者の利便性と主催者の運用負担軽減の両立を実現すべく、今後も機能の拡充を進めてまいります。

現在整理券機能は、以下のようなカスタマイズ対応も可能です。

・主催者の公式サイトとAPI連携し、順番掲載ページを構築

・クラウドパスドメイン上での順番掲載ページの制作

いずれもご希望の方は、お気軽にご相談ください。

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クラウドパスの実績

「CLOUD PASS」は、施設・イベント運営における効率化と顧客満足度向上を実現するソリューションとして高い評価を受けています。

総務省の後援を受けた「第18回 ASPICクラウドアワード2024」にて、基幹業務系ASP・SaaS部門 DX貢献賞を受賞、業界での信頼性と実績が証明されました。





CLOUD PASS お問い合わせ情報

サービス名称: CLOUD PASS（クラウドパス）

HP :

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電話 : 050-8881-0934

受付時間: 平日10:00～19:00

E-mail: info_ticket@uniaim.co.jp

運用会社情報

会社名: 株式会社ユニエイム

HP: https://uniaim.co.jp/

所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F

代表取締役CEO: 原口 宇志

事業内容: POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業

※本記事に記載の機能・仕様はリリース時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新情報はお問い合わせください。

また、本リリースのイメージ素材は、転載以外の用途での加工、二次利用はご遠慮ください。



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