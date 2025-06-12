ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¸¥ªÅçËÜ¡×¡Ê1¹©¶è¡¦2¹©¶è¡Ë¤Ë¡ÖWeCharge¡×¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÇ¼Æþ¤·¤Þ¤¹

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*2¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖEVÉáµÚ¤È½»´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2025Ç¯¡×https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000065945.html
*3¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷Â¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»Ø¿Ë¡×https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231018003/20231018003.html
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[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/63033/table/93_2_eefb11b22498b3d072343812210b1ce6.jpg?v=202506121126 ]