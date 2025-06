バルセロナで初披露！ Desigualのプレミアムライン「Studio」が進化を遂げ新章開幕

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

デシグアルが新たに発表する「Desigual Studio(デシグアルスタジオ)」は、ブランド史上最もプレミアムで革新的なラインとして登場します。ブランドの創造性を極限まで表現したこのエクスクルーシブなラインは、9月10日にバルセロナで行われるファッションショーでお披露目されます。

ブランドの進化

デシグアルは、絶え間ない進化を続け、創造性の先駆者としてさらなる高みを目指します。

「デシグアルスタジオ」は、ブランド独自のDNAを現代風に再解釈したプレミアムコレクションです。

コレクションの特徴

アーカイブとルーツに立ち返り、新たな美的次元へと昇華したこのラインは、ブランドのデザイン進化を体現しています。創造性と自信を表現できる唯一無二のアイテムを求める30代のファッションに敏感な方々に向けた内容です。

素材と仕立て

上質な素材を使用し、丁寧に仕立てられたプレミアムコレクションは、デシグアルならではの驚きに満ちたディテールを備えています。フェミニンさを保ちながらも、カジュアルかつカラフルで大胆なスタイルを取り入れ、現代のスタイルコードに応えます。

デザイナーのコメント

プロダクトディレクターのフェルナンダ・ブラスコは、「スタジオラインでは、デシグアルの魅力を極限まで引き出し、その真髄を表現したい」とコメント。FW25コレクションは、創造性と野心にあふれ、バルセロナからインスピレーションを受けています。この新ラインは、ブランドの“違い”と“個性”を明確に打ち出し、デザインを称えるための手段です。

新しいプレミアムラインのために――かつてないファッションショーが実現

9月10日に行われる国際ファッションショーは、Desigualにとって大きな転機となるイベントです。ブランドの誕生地・バルセロナで、国際的なメディアやセレブリティが集結し、創造性あふれる出発点となります。

ブランドの核となる価値

デシグアルの核となる価値 ―創造性、大胆さ、開かれた精神、インスピレーション、個性、そして現状に甘んじない姿勢 ―を強く印象づけます。「デザインこそがアイデンティティを形づくる原動力」という信念の象徴であるデシグアルスタジオ。このプロジェクトは、バルセロナ、そしてスペインのファッションを世界的な対話の中心へと押し上げるものです。

- About Desigual

1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。現在、2,000人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズといった5つの商品カテゴリーを世界107か国、10の販売チャネル、200のブランドショップを通じて展開。