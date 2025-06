KeycloakCon Japan 2025 にクラウドエースの社員が登壇

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠、以下「クラウドエース」)は、2025 年 6 月 13 日(金)に開催される KeycloakCon Japan 2025 に弊社社員が登壇することをお知らせいたします。

イベント概要

KeycloakCon Japan 2025 は、KubeCon+CloudNativeCon Japan と併催される半日のミートアップ イベントです。オープンソースの ID・アクセス管理(IAM)ソフトウェア「Keycloak」のコミュニティが日本に集い、技術講演や成長、ネットワーキングの機会を提供します。本イベントでは、開発者やメンテナーによる知見の共有をはじめ、Keycloak の最新機能やアップデート、実際のユースケースが紹介されます。Keycloak の専門家や他のユーザーと直接交流し、知識を深める貴重な機会を得られるイベントです。

名 称:KeycloakCon Japan 2025

主 催:Cloud Native Computing Foundation(CNCF)

日 時:2025 年 6 月 13 日(金)13:00 - 20:00

場 所:ヒルトン東京お台場(アポロン A、アポロン B)

参加費:無料

申 込:申込は終了しました

公式サイト:https://events.linuxfoundation.org/keycloakcon-japan/

登壇概要

How To Manage Keycloak Securely by Using Terraform on Google Cloud

(Terraform を使って Google Cloud 上で Keycloak を安全に管理する方法)

弊社は現在、お客様のシステムを監視する新しいサービスを提供しており、そのなかでGrafana、ArgoCD、Backstage、Redmine などの各種ツールを安全に利用いただくため、Keycloak を用いた認証基盤を構築しています。Keycloak には開発者やお客様の個人情報が含まれるため、セキュアな運用が欠かせません。

本セッションでは、Keycloak の構成管理に Terraform を導入し、手作業による設定ミスを防ぎながら、開発者のローカル環境による実行リスクを回避するために、Google Cloud の Cloud Build 上の CD エージェントを活用して Terraform を実行する仕組みをご紹介します。Cloud Build のプライベート プール機能を活用することで、特定の IP アドレスからの通信を担保し、より安全で再現性の高いインフラ管理を実現しています。

Terraform と Google Cloud によるセキュアな Keycloak 運用に興味のある方は、ぜひご参加ください。

登壇者:北野 敦資(クラウドエース株式会社 DevSecOps事業部 エキスパート)

登壇時間:15:45 - 15:55

※発表は日本語で行われます。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト:https://cloud-ace.jp

事業内容:クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージドサービスプロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

※Google Cloud および Google Maps Platform は Google LLC の商標です。

※Keycloak は The Linux Foundation の商標です。

※Terraform は HashiCorp, Inc.の商標です。