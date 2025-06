「PLAVE JAPAN DEBUT POP-UP in MIYASHITA PARK」 6月24日（火）～ 6月30日（月）開催決定

K-POP バーチャルアイドル「PLAVE」の日本デビューをお祝い!館内全体がMVの世界観を体感できる空間やフォトスポットなどPLAVEに彩られる! RAYARD MIYASHITA PARK (所在地:東京都渋谷区神宮前 6-20-10、事業者:三井不動産株式会社)は、K-POP バーチャルアイドル「PLAVE」(プレイブ)の JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」のリリースを記念したPOP-UPイベント「PLAVE JAPAN DEBUT POP-UP in MIYASHITA PARK 」を6月24日(火)~ 6月30日(月)に開催します。期間中は、「かくれんぼ」のMVの世界観を再現した特別なPOP-UP展示を行うほか、巨大ビジュアル掲出やフォトスポット、館内BGM、SNSキャンペーンなど、さまざまなコンテンツを通してPLAVEの魅力を体感できる演出を展開し、心待ちにされた日本デビューを盛り上げます。

-本リリースのポイント-① PLAVE JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」MVの世界観を体感できるPOP-UP展示!② 館内各所に「かくれんぼ」フォトスポット設置&ポスター掲出!③ PLAVEの世界から迷い込んだ、ふわふわのふしぎな生きもの「ムメミム(MMMM)」がRAYARD MIYASHITA PARKにやってくる!④ 渋谷駅側エントランスにてPLAVEメンバーの大型ビジュアルが登場!⑤ イベントに先がけて6月17日(火)よりPLAVEの楽曲が館内BGMに!⑥ SNSキャンペーン実施!PLAVEメンバーサイン入りポスターが当たる!① PLAVE JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」MVの世界観を体感できるPOP-UP展示!PLAVE JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」のMVの世界観を体感できる、特別なPOP-UP展示を実施します。空間全体でPLAVEの世界に浸れるこの機会をお見逃しなく!詳細は以下PLAVE JAPAN OFFICIAL SITEにて追ってご案内いたします。■「PLAVE JAPAN DEBUT POP-UP in MIYASHITA PARK」 概要・開催期間: 6月24日(火)~ 6月30日(月)11:00~21:00・開催場所:South 2F 吹き抜け広場・入場料:無料 ※混雑時は整理券による入場規制を行う可能性がございます。・PLAVE JAPAN OFFICIAL SITE: https://plave-official.jp/ ② 館内各所に「かくれんぼ」フォトスポット設置&ポスター掲出!館内の各所に、PLAVE JP 1ST SINGLE「かくれんぼ」のビジュアルを使用したフォトスポットを設置します。さらに、館内10か所のポスターボードにもPLAVEの姿がありますので、ぜひ探してみてください。■「かくれんぼ」フォトスポット設置&ポスター掲出 概要・開催期間:6月24日(火)~ 6月30日(月)・開催場所:South 2F ウェルカムテラス、South 2F 歩道橋スペース、South 3F フードホール③ PLAVEの世界から迷い込んだ、ふわふわのふしぎな生きもの「ムメミム(MMMM)」がRAYARD MIYASHITA PARKにやってくる!期間中、PLAVEの世界から迷い込んだ、ふわふわのふしぎな生きもの「ムメミム(MMMM)」がRAYARD MIYASHITA PARKにやってきます。ムメミム(MMMM)は、通信機器を通じて現れるPLAVEゆかりのナゾの存在。かつてPLAVEのライブ配信をきっかけに姿を現し、以来ファンの間でも話題となっています。今回RAYARD MIYASHITA PARKの電波に引き寄せられ、メンバーたちを探しにやってきたとのウワサも。館内のどこかで出会えたら、ぜひ声をかけてみてください。■ムメミム(MMMM)来場イベント 概要・開催期間:不定期・開催場所:RAYARD MIYASHITA PARK 館内④ 渋谷駅側エントランスにてPLAVEメンバーの大型ビジュアルが登場!RAYARD MIYASHITA PARKの玄関口となるJR渋谷駅側エントランス(JR渋谷駅側エレベーターガラス面)に、PLAVEの巨大ビジュアルが登場します。RAYARD MIYASHITA PARKにて、待望の日本デビューをするPLAVEが皆さんをお出迎えします。⑤ イベントに先がけて6月17日(火)よりPLAVEの楽曲が館内BGMに!イベントに先がけて、6月17日(火)よりPLAVEの楽曲がRAYARD MIYASHITA PARKの館内BGMに加わります。PLAVE JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」の楽曲をはじめとしたPLAVEの音楽を、6月30日(月)までぜひお楽しみください。⑥ SNSキャンペーン実施!PLAVEメンバーサイン入りポスターが当たる!Instagramアカウントのフォロー&いいね!でPLAVEメンバーのサイン入りポスターが当たるSNSキャンペーンを実施します。期間中にMIYASHITA PARKの公式Instagramアカウント(@miyashitapark_)とPLAVEの公式Instagramアカウント(@plave_official)をフォローして、キャンペーンの投稿に「いいね!」をするだけで応募できます。■SNSキャンペーン 概要・開催期間:6月24日(火)~7月6日(日)・応募方法:期間中に以下3つの条件を達成①MIYASHITA PARKの公式Instagramアカウントのフォロー②PLAVEの公式Instagramアカウントのフォロー③MIYASHITA PARKの公式Instagramアカウントのキャンペーン投稿の「いいね!」(6月24日(火)投稿予定)・当選者数:合計5名様・賞品:メンバーサイン入りポスター・InstagramアカウントMIYASHITA PARK公式アカウント:https://www.instagram.com/miyashitapark_/PLAVE公式アカウント:

■日本デビューを果たすK-POP バーチャルアイドル「PLAVE」PLAVE(プレイブ)は、YEJUN(イェジュン)、NOAH(ノア)、BAMBY(バンビ)、EUNHO(ウノ)、HAMIN(ハミン)からなるK-POPバーチャルアイドルとして、2023年3月に韓国でデビュー。PLAVEはPlayとRêve(夢)を組み合わせたグループ名で、夢を叶えるために新しい世界をつくっていくという意味が込められている。ウェブトゥーンから飛び出してきたかのようなビジュアルに加え、作詞、作曲、振付制作などをメンバーたちが手掛けるセルフプロデュースグループ。完成度の高いパフォーマンス、そして実力派と評される歌唱力で、アジアを中心に世界中から注目を集めてきたPLAVE。韓国最大級の音楽配信サイト「Melon」では、デビューからわずか約1年4ヶ月でストリーミング総再生数10億回を突破し、史上最短で「ビリオンズクラブ」入りを果たした。昨年10月には日本デビュー前にもかかわらず日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward2024 AUTUMN/WINTER」に出演し、GirlsAward史上初となるバーチャルアーティストによるパフォーマンスを披露。2024年12月に発売されたananでは、初登場にもかかわらずanan初の海外重版が決定。今年2月に発売された3rd Mini Album 'Caligo Pt.1'は、韓国での発売後、Melonの24時間の累積ストリーミング数が1,100万回を記録し、音盤の初動売上枚数は100万枚を突破。日本発売日当日には日本デビュー前にもかかわらずオリコンデイリーアルバムランキング(2025年2月28日(金)付)1位を記録し、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート"Top Albums Sales" (集計期間:2025年2月24日(月)~3月2日(日))1位も記録。さらに、アメリカで発表された「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. U.S.」にチャートインを果たし、男性バーチャルアイドル初の快挙を達成するなど、いま世界中で大注目のグループ。JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」で6月16日(月)に待望の日本デビューを果たす。常識にとらわれず「自由」をわかちあう場"MIYASHITA PARK"NO MORE NORMAL.こだわりに、正解はない。だから、たとえ物好きと言われてもじぶんの好きに、まっすぐでいよう。じぶんの好きへ、はみだしていこう。型になんて、はめられないあなたとMIYASHITA PARKはともにありたい。NO MORE NORMAL.まっすぐ、はみだせ。MIYASHITA PARKの想いMIYASHITA PARKは、街・人・文化が交わる場として、商業施設、公園、ホテルまでもが一体となったミクスドユース型施設として2020年にオープン。開業から今まで、多くの来場者に親しまれてきました。そんな型にはまらない自由な発想でできたMIYASHITA PARKは、同様に、自分だけの「好き」や「こだわり」、「自由」を持つ人を応援したい。分かち合いたい。「NO MORE NORMAL.」は、そんな施設の姿勢をより強めていくアイコトバとして、発信します。【添付資料】「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要■住所〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10■営業時間●ショップ:11:00~21:00 ※店舗により異なります●レストラン:11:00~23:00 ※一部店舗は異なります●フードホール:平日11:00~22:30 土日祝10:30~22:30■アクセスJR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前<原宿>」駅7番口より徒歩8分※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト・SNS公式サイト:https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/Instagram:https://www.instagram.com/miyashitapark_/X:https://x.com/miyashitapark_