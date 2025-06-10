カラーミーショップbyGMOペパボ用アプリ「Buyee Connect Pro」を新規リリース

BEENOS株式会社

BEENOSグループで越境ECおよびジャパニーズコンテンツの海外進出をサポートするBeeCruise株式会社（以下BeeCruise）は、GMOペパボ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐藤 健太郎）が運営するECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」のご利用事業者様向けに、カラーミーショップ アプリストアにて海外販促支援アプリ「Buyee Connect Pro」を新たにリリースいたしました。事業者様の課題である海外販売の売上拡大のため、顧客データ分析・海外集客・海外販促・リピーター獲得支援など豊富な販促支援機能を備えています。アプリのリリースを記念して30日間無料でご利用いただけるキャンペーンを7月31日（木）まで実施いたします。

・海外販促支援アプリ「Buyee Connect Pro」：https://app.shop-pro.jp/apps/868

・カラーミーショップ byGMOペパボ：https://shop-pro.jp/

・カラーミーショップ アプリストア：https://app.shop-pro.jp/

カラーミーショップ byGMOペパボは今年で20周年を迎えるECサイトの構築サービスで個人から法人まで全国5万店以上の事業者様に利用されています。BeeCruiseはカラーミーショップ byGMOペパボのご利用事業者様向けに海外販売対応アプリ「Buyee Connect for カラーミーショップ」を2022年にリリースしており、インストールするだけで導入費用や手数料不要で即時海外販売の対応が可能となっています。これまで多くの事業者様に海外販売のファーストステップとしてご活用いただいてまいりましたが、近年は越境ECの普及が進んだことで「顧客分析を行いたい」「クーポンを使って集客したい」「リピート定着を図りたい」などさらなる売上拡大を目指される事業者様が増加しニーズが多様化しています。このような環境の変化を受けて、販促機能を大幅に拡張した「Buyee Connect Pro」を新たにリリースいたしました。

「Buyee Connect Pro」アプリは海外販売の売上拡大を目指す事業者様向けに様々な販促支援機能を備えています。購買データやユーザー情報をダッシュボードで表示でき、クーポン利用率など含めた詳細な購入データを活用できるようになります。また海外集客支援など販路拡大のノウハウを提供するナレッジポータル機能や新規・リピーター向けの販促を行うためのクーポンの管理機能なども有しています。カラーミーショップを利用されている事業者様は「Buyee Connect Pro」を利用することで、海外販売の売上拡大に向けたマーケティング施策にご活用いただくことが可能となります。

【アプリリリース記念キャンペーン】

「Buyee Connect Pro」を30日間無料でご利用いただけるキャンペーンを7月31日（木）まで実施いたします。既存の「Buyee Connect forカラーミーショップ」をご利用中の事業者様もお試しいただけますのでぜひご活用ください。

・「Buyee Connect Pro」：https://app.shop-pro.jp/apps/868

■「Buyee Connect Pro」（https://app.shop-pro.jp/apps/868）について

カラーミーショップ byGMOペパボを利用してECサイトを構築されている事業者様が利用できる海外販促支援アプリです。顧客データ分析・海外集客・海外販促・リピーター獲得支援など豊富な販促機能を備え、海外販売の売上拡大を支援します。

＜ご利用可能な機能例＞

・売上/注文件数/購入者数推移推移のグラフ表示

・国別/性別/年代別の購入者数推移のグラフ表示

・新規/既存比率のグラフ表示

・購入日/購入商品情報/国/言語/性別/年代/クーポン利用有無などのデータのCSV出力

・Buyeeプラットフォームでのショップ情報掲載

・Buyeeクーポンの発行（既存ユーザーにむけた絞り込み機能含む）

・Buyeeクーポンページに貴社クーポンの露出

・クーポンの取得/利用枚数/割引額の実績一覧

・販促用パラメータのご提供

・Buyeeトレンドレポートのご提供

・SNS用多言語テンプレートや画像のご提供

・実店舗向け越境EC誘導用チラシテンプレートのご提供

＜利用料金＞

・月額5,500円（税込）

■カラーミーショップ byGMOペパボ（https://shop-pro.jp/）について

「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、個人から法人まで全国5万店以上の事業者様に利用されているECサイト構築サービスです。「Amazon Pay」の月額利用料や、ショップと同一ドメイン内に「WordPress」でページを作成できる『カラーミーWPオプション』を無料でユーザーに提供するなど、EC事業拡大の支援を行っています。さらに、AI技術を活用した「電話自動受付」サービスを提供し、自動音声ガイダンスとAIを活用することで問い合わせ対応の負担を軽減するオプションも提供しています。

■BeeCruiseについて

BeeCruiseは、BEENOSグループの「経験値」「ネットワーク」「データの蓄積」といった3つの強みと新たな「テクノロジー」を駆使し、事業成長を加速化させるための支援と新規事業の開発を行うグローバルマーケティングの専門組織です。現在は越境ECの対応サービスや海外転送サービス、海外ECモールの出店支援、海外店舗への一括販売、海外催事の出展支援、国際配送代行、海外マーケティングサービスなど多岐にわたるソリューションを提供し、日本企業が海外販売を行うハードルを下げるとともに売上を拡大するための支援に取り組んでいます。BEENOSグループは2008年より海外転送サービス「転送コム」の提供を開始し、2012年には海外向け購入サポートサービス「Buyee」をスタートした越境ECのリーディングカンパニーです。サービスに関するお問い合わせは下記URLよりお願いします。

・BeeCruise越境ECサービスサイト：https://service.beenos.com/

【GMOペパボ株式会社の概要】

(1)社 名 ： GMOペパボ株式会社（東証スタンダード：3633）

(2)代 表 者 ： 代表取締役社長 佐藤 健太郎

(3)本 店 所 在 地 ： 東京都渋谷区桜丘町26番1号

(4)設 立 年 月 ： 2003年1月

(5)資 本 金 ： 2億6,222万円

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社 名 : BeeCruise株式会社

(2)代 表 者 : 代表取締役社長 直井 聖太

(3)本 店 所 在 地 : 東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設 立 年 月 : 2017年10月

(5)資 本 金 : 100百万円