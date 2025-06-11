アルケリス、ドイツOttobock社「SuitX」アシストスーツの取り扱いを開始します！

アルケリス株式会社

アルケリス株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役 佐保勝彦・藤澤秀行）はOttobock社(ドイツ・ドゥーダーシュタット）と販売契約を締結し、同社のSuitX by Ottobockブランドのアシストスーツ等製品の取り扱いを開始いたしましたのでお知らせいたします。

SuitX by Ottobockの製品は7月に開催される「ものづくりワールド東京(幕張メッセ)」にて出展いたします。

■販売提携の狙い

弊社の製品群のアシストスーツ「アルケリス」や立ち仕事負荷軽減デバイス「スタビシリーズ」は立ち仕事の中の立ちっぱなしの[静的・Static]作業で下半身に焦点を当てたソリューションです。しかし、弊社のお客様は立ちっぱなし以外の立ち仕事にも多くの課題を抱えています。

今回取り扱いを開始するSuitX by Ottobockの製品は上半身に焦点を当てた[動的・Dynamic]作業に対応する製品群となっており弊社製品とのシナジーも見込まれると考えております。

本製品の取り扱いを開始することで立ち仕事の労働環境の課題解決を促進し、一層の事業拡大を目指してまいります。

■SuitX by Ottobockについて

義肢装具の世界トップメーカーであるOttobock社の産業向けアシストスーツ等の製品群のブランド。同社のアシストスーツはすでに世界で30,000台以上の導入実績があり、IKEA、Amazonなどの大規模な倉庫現場やDBシェンカー、DHLなどの物流現場、その他インフラ関連、自動車関連企業等で多く導入・活用されています。

WEBサイト(英語)：https://www.suitx.com/en/home

【Ottobock社概要】

会社名：Otto Bock SE & Co. KGaA

所在地：Max-Nader-Straße 15, 37115 Duderstadt, Deutschland

設 立：1919年

事 業：義肢義足等の開発・販売

【製品紹介】

１.IX SHOULDER AIR（IX ショルダー エア）

自然な動きで実現する、革新的な肩の負担軽減デバイス

IX SHOULDER AIR

■製品特長

・肩の負担を40％軽減*

・作業効率性を14％向上*

・フリーサイズ（One size fits all）

・製品重量2kg

・360°の自由な動きを実現

■導入エリア

・車体組み立て工程（自動車）

・倉庫作業（物流）

・高所ケーブル保守作業（電力）

・収穫作業（農業） ほか

２.IX BACK AIR（IX バック エア）

持ち上げ作業に最適化された腰のサポートデバイス

IX BACK AIR

■製品特長

・56％の腰負担軽減*

・19％の生産性向上*

・3kgを切る軽量型デバイス

・フリーサイズ（One size fits all）

・限られたスペースでも使用可能(フォークリフト運転時でも使用可能）

■導入エリア

・荷下ろし作業（物流）

・スーツケース持ち上げ（空港）

・コンテナ積み下ろし（造船） ほか

３.CXシリーズ

小さく、かんたん、力強い味方

製品サイト :https://suitx.archelis.com/

詳細資料のご希望やデモのご希望は以下ボタンからお願いいたします。

資料ダウンロード :https://forms.zohopublic.com/info3919/form/SuitX/formperma/KhHY3FcqVhr8xBReQ3jWb-2WxxRCyLQFAKBjBDdHA3kデモを依頼する :https://forms.zohopublic.com/info3919/form/SuitXbyOttobock/formperma/cVGsC7ABrCiPSrpAeqFbeZq0qYriPAx2sg3yrww8eQ47月以降順次対応いたします

■製品展示予定

「ものづくりワールド」にて製品を展示いたします。ぜひご来場ください。

【概要】

展示会名：ものづくりワールド東京 工場設備・備品展

開催日時：7月9日(水)-11日(金) 10：00-17:00

会 場：幕張メッセ

小間番号：Hall8 48-31

主 催：RX JAPAN 株式会社

URL ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html#/

■会社概要

代表取締役：佐保勝彦・藤澤秀行

設立 ：2020年2月

本社 ：横浜市金沢区鳥浜町14-16

事業内容 ：「世界の立ち仕事をアップデートする」をミッションに活動するスタートアップ企業。 立ち仕事の足腰の負担を軽減する革新的アシストスーツ「アルケリス」や「スタビシリーズ」等製品の開発・販売。

URL ： https://www.archelis.com/