SA VILLE / SA VIE¡Ê¥µ¥ô¥£¥ë ¥µ¥ô¥£¡Ë¤è¤ê¡¢WEBÏ¢ºÜ¡ÖTHE MAGAZINE #002 ¡×²¬ËÜÂ¿½ï¤µ¤ó½Ð±é¥Úー¥¸¸ø³«

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THE MAGAZINE #002
Guest : TAO OKAMOTO
Photography : CHIKASHI SUZUKI
Stylist : SHIZUKA YOSHIDA
Hair&Makeup : HARUKA TAZAKI
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THE MAGAZINE #002
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