異世界アカデミアのご令嬢「エリザベート・F・ローゼンブルク」がフィギュアで新登場！本日 6月11日(水)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、異世界アカデミアのご令嬢「エリザベート・F・ローゼンブルク」1/4スケール・1/6スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日6月11日(水)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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異世界アカデミアのご令嬢 エリザベート・F・ローゼンブルク 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/667

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC662JM4

異世界アカデミアのご令嬢 エリザベート・F・ローゼンブルク 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/666

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC5MG248

予約受付期間：2025年6月11日(水)16：00～2025年8月26日(火)23：59

商品説明

「わたくしにひれ伏す準備はもうお済みかしら？」

オリジナルフィギュア・異世界アカデミアのご令嬢「エリザベート・F・ローゼンブルク」が1/4スケールと1/6スケールフィギュアで新登場。

誰もが振り返る気品あふれるたたずまいと、高飛車な笑みが魅力のエリザベートを立体化いたしました！

グラデーションの美しい金髪の縦ロール、すらりと伸びた足先までこだわり抜いた造形。

ちょっぴりやんちゃな印象を与える八重歯と可憐な泣きぼくろが彼女の魅力を引き立てます。

異世界の学園に君臨する美しきご令嬢を、あなたのお手元でどうぞご堪能ください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：異世界アカデミアのご令嬢 エリザベート・F・ローゼンブルク 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/4スケール 全高 約396ｍｍ

小売価格 ：\34,800(税込\38,280)

商品名 ：異世界アカデミアのご令嬢 エリザベート・F・ローゼンブルク 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高 約279ｍｍ

小売価格 ：\21,800(税込\23,980)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年6月11日(水)16：00解禁

予約締切 ：2025年8月26日(火)23：59締切

発売月 ：2026年1月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

1/4スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/667

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC662JM4

1/6スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/666

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC5MG248

予約受付期間：2025年6月11日(水)16：00～2025年8月26日(火)23：59

↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

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1/4scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461207

1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461191

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お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

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■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド

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