電源ON/OFF可能！Wi-Fiルーターの発熱対策に最適な小型USBファンを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、手元で簡単に電源ON/OFFの操作ができ、オフィス環境でも使用できる18dBの超静音設計、USB接続でどこからでも電源が取りやすい、ルーターやミニPCなど様々な小型機器の冷却に最適な小型冷却スタンド「400-CLN038」を発売しました。
おすすめポイント
・手元で電源のON/OFFが可能なスイッチ付きケーブルが付属
・Wi-Fiルーター、ミニPCなど幅広い機器の冷却に最適
・付けっぱなしでも気にならない18dBの超静音設計
掲載ページ
ルーター冷却クーラー 静音 小型 USBファン オンオフスイッチ ミニPC HDD 冷却スタンド 13.5cmファン 長時間稼働 冷却台 ブラック
型番：400-CLN038 販売価格：2,437円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN038
●Wi-Fiルーターの発熱対策に最適なルーター冷却クーラーです。
●ルーターなどの機器の冷却に最適な小型サイズのUSBファンです。
※冷却効果を保証するものではございません。冷却する機器の発熱箇所によっても効果が異なります。
●Wi-FiルーターだけでなくミニPCや外付けHDDの冷却にも最適で、使い方は無限大。
充電中のモバイルバッテリー、ドッキングステーションやRaspberryPiの冷却にも最適です。
●オフィスでも使える18dBの超静音設計なので、長時間動作させたままでも気になりません。
●どこからでも電源を取りやすいUSB A接続で、電源オン/オフが簡単なスイッチ付きケーブルを付属しています。
●ルーター収納ボックス「200-CB063シリーズ」にちょうど収まるサイズです。
大型のルーターを載せても入るサイズ感です。
●冷却ファンのサイズは13.5cm、天板サイズは幅29×奥行17cmです。
天板はスリット付きで熱を逃がしやすい構造で、大型ルーターや中型ルーターでも最適な天板の大きさです。
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
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