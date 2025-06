熱狂と感動に包まれた3日間！FEELCYCLEの一大イベント「LUSTER 2025」が大盛況のうちに閉幕

株式会社FEEL CONNECTION

音楽フェスと暗闇フィットネス(R)を融合したFEELCYCLEの大型イベント「FEELCYCLE LIVE LUSTER 2025」(以下、LUSTER)が、2025年5月30日(金)から6月1日(日)に横浜アリーナにて開催されました。約1万人が来場し、これまでにないスケールと熱量の中、感動のフィナーレを迎えました。

全国のスタジオから集結したトップインストラクターたちが、迫力のパフォーマンスを披露。バイクを漕ぎながら踊るように全身を動かし、音楽・照明・映像とシンクロする「音楽とひとつになる」体験に、会場全体が魅了されました。

Warner Music Japanとの共同開催となった本年のLUSTERでは、オランダ出身の人気DJデュオ「Lucas & Steve」が特別出演。トップインストラクターとの共演によるスペシャルステージでは、ライブの高揚感とフィットネスの躍動がシナジーを生み出し、LUSTERならではの一体感あふれるエンターテインメントに会場が大きく沸きました。

さらに、お酒を片手に音楽を楽しめるスタンディング席やBOX席も設置。ゆったりと過ごせるチルエリア、ドリンクやスナックを提供するフードエリアなど、五感で楽しめる空間も来場者から高い評価をいただきました。

SNSでは「#LUSTER2025」のハッシュタグを通じて、参加者からの感動や興奮の声が多数投稿されています。

FEELCYCLEは今後もフィットネスの枠にとどまらず、ライフスタイルの新たな可能性を発信してまいります。

LUSTER 2025 開催概要

■開催日: 2025年5月30日 (金) ・ 31日 (土) ・ 6月1日 (日)



■会場:横浜アリーナ (神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10)



■プログラム

〇SPECIAL COLLABORATION/60分間

Lucas & Steve のDJプレイと共に行う60分のスペシャルコラボレーションプログラム。

〇FREE YOURSELF/80分間

「踏み出せば、全てが変わる。もっと自分を解放して」をテーマに、FEELCYCLEが厳選したEDM/HOUSEの曲を中心に構成された『 LUSTER 2025 』特別プログラム。

〇FEEL YOURSELF/80分間

「答えはいつも心の中にある、もっと自分を感じて」をテーマに、FEELCYCLEが厳選したオールジャンルの曲で構成された『 LUSTER 2025 』特別プログラム。



■総動員数:約10,000名(全8公演)

Lucas & Steve

その圧倒的なメロディと熱狂的なライブセット、ダンスミュージック界で最も親密な友情を築いていることでも注目されているオランダ出身の実力派デュオ、Lucas & Steve (ルーカス・アンド・スティーブ)。

大ヒット曲 “Where Have You Gone (Anywhere)” や “Perfect” はSpotifyの再生回数が1億回を突破するなど、Future House、Future Bounceのトップアーティストとして知られており、 Tomorrowlandのメインステージ、Creamfields、AMF、Parookaville、Sziget Festival、ElectroBeachなどなど名だたる世界的音楽フェスに多数出演している。

▼Lucas & Steve公式サイト

https://www.lucasandsteve.com/(https://www.lucasandsteve.com/)

FEELCYCLE 概要

“IT'S STYLE. NOT FITNESS.”をコンセプトに、今までのフィットネスの常識を覆した暗闇フィットネス(R)のパイオニア。

運動習慣が無かった人も、ただ楽しく、精神的に満たされ、多くの人のライフスタイルの一部に。そんなエンターテイメントのような特別な体験を、FEELCYCLEは提供しています。

1レッスン45分で有酸素運動と筋トレの両方の要素を組み合わせ、「約800kcalを消費する圧倒的な脂肪燃焼効果」と、大好きな音楽で踊るように全身を動かす「高揚感」や「没入感」は、FEELCYCLEでしか味わえない体験。Lady Gaga (レディー・ガガ)、Taylor Swift (テイラー・スウィフト)、Ariana Grande (アリアナ・グランデ)、Justin Birber (ジャスティン・ビーバー)、Zedd (ゼッド)、Skrillex (スクリレックス)、Beyonce (ビヨンセ)、Dua Lipa (デュア・リパ)など海外ビックアーティストとのコラボレーションも実現。

さらに、大量の汗をかくことで「美肌効果」「デトックス効果」「リフレッシュ効果」を強く感じられ、心身共に整った状態に。

FEELCYCLEのある生活で、あなたの人生はもっと輝く。

公式サイト: https://www.feelcycle.com

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/feelcycle_official/

会社概要

社名:株式会社FEEL CONNECTION(フィールコネクション)

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F

代表者:橋本 英治

設立:2016年10月3日

事業内容:フィットネス事業、アパレル事業、プロテイン事業 他

※暗闇フィットネス、暗闇バイクエクササイズは株式会社FEEL CONNECTIONの登録商標です