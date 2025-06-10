teenage engineeringからマットブラックが印象的な新ラインナップ「field system(TM) black」が発売・予約販売開始
teenage engineering新製品「field system(TM) black」
TX-6、TP-7、CM-15の新たなカラーバリエーションが登場。
スウェーデンの先鋭的家電メーカーであるteenage engineeringは、Superbooth 2025において新しい「field system(TM) black」シリーズを初公開しました。OP-XYのシグネチャーであるダークフレームの登場に続き、この度「TX-6 black (field mixer)」、「TP-7 black (field recorder)」、「CM-15 black (field microphone)」が、新たにマットブラックのカラーリングで発表。これら field system(TM) blackシリーズ3製品は、2025年6月10日より予約販売を開始いたします。また、最大4.1万円引となるイントロプライスセールも開催！7月18日までのご購入・ご予約でセール価格にてご購入頂けます。
※本セールは予告なく変更または終了する場合がございます。
発売日/予約開始日
TX-6 blackは2025年6月10日発売
TP-7 blackは2025年6月下旬発売予定
CM-15 blackは2025年7月下旬発売予定
「field system(TM)」は、パワフルさとポータブル性を両立させた、5つのユニットで構成されるteenage engineeringのサウンド&レコーディングシステムです。プロ仕様のミキサー兼オーディオインターフェース「TX-6」、ラージダイアフラムマイク「CM-15」、多機能ポータブル・オーディオレコーダー「TP-7」、ポータブルシンセサイザー「OP-1 field」、そしてシーケンサーワークステーションの「OP-XY」が含まれます。
※ご注意：OP-1 fieldは既存カラー(ホワイト) のままで、今回新たにブラックカラーで発売されるのは、TP-7、TX-6、CM-15の3製品となります。
teenage engineering新製品「field system(TM) black」
teenage engineering TP-7 black : 多機能ポータブル・オーディオレコーダー
TP-7 black (ティーピーセブン・ブラック)
多機能ポータブル・オーディオレコーダー
TP-7は、録音と再生の究極のポータブル・オーディオレコーダーです。内蔵マイクとスピーカーを使って手軽に録音・再生できるほか、3系統の双方向ジャックに外部マイクやヘッドセット、その他のオーディオ機器を接続することも可能です。接続はUSB-C、MFi認証、Bluetoothに対応。さらに、専用のiOSアプリを使えば、録音した音声を瞬時にテキスト化する「文字起こし機能」も利用できます。
- 多彩な入出力 : 3系統のTRRSステレオ入出力ミニジャックと、1系統のメイン/ヘッドホン出力を装備。
- 高音質設計 : 24bit/96kHzのUSBオーディオインターフェースとしても機能
- 内蔵ストレージ : 128GBの大容量ストレージを内蔵し長時間の録音にも対応
- 文字起こし機能 : iOS用アプリ「TP-7」と連携し音声文字起こしが可能
- 長時間バッテリー : 7時間駆動する充電式バッテリーを搭載
- 豊富な接続性 : USB-C、Bluetooth LE、iOSデバイス(MFi認証)
発売日：2025年6月下旬発売予定
通常価格：275,000円 (税込)
サイズ (本体)：幅 68 x 長さ 96 x 奥行 16 mm
重量 (本体)：170g
詳細を見る :
https://www.minet.jp/brand/teenageengineering/tp-7/
ご予約・ご購入はこちら :
https://store.minet.jp/item/TE025AS002.html
teenage engineering TX-6 black : パワフルな 6チャンネル・ポータブルミキサー＆オーディオインターフェース
TX-6 black (ティーエックスシックス・ブラック)
パワフルな 6チャンネル・ポータブルミキサー＆オーディオインターフェース
TX-6は、イコライザー、フィルター、コンプレッサー、AUXセンド、キュー、デジタルエフェクトを内蔵した、パワフルな6チャンネルのステレオミキサーです。この超ポータブルなミキサーは、マルチチャンネル対応のUSB-Cオーディオインターフェースとしても使用可能で、筐体はアルマイト処理されたアルミニウム製で、裏面には手に馴染みやすいポリウレタンレザーを使用しています。
- 多機能ミキサー : 6chのステレオ入力(最大モノラル12ch)、3バンドEQ、ハイパス/ローパスフィルター、コンプレッサー、各種デジタルエフェクトを搭載
- USB-C オーディオインターフェース : USB-C経由でPC/MacやiOSデバイスに接続し、2chからマルチチャンネルのオーディオインターフェースとして機能 (Windowsは2ch)
- 高い互換性 : iOSデバイス(MFi認証)に公式対応
- ポータブル設計 : 最長8時間駆動の充電式バッテリーを内蔵しどこへでも持ち運んで使用可能
- 高品質な筐体 : 耐久性の高いアノダイズドアルミニウム(6063アルミニウム)とポリウレタンレザーで構成された洗練された筐体デザイン
発売日： 2025年6月10日発売
通常価格： 231,000円 (税込)
サイズ (本体)： 幅 62 x 長さ 90 x 奥行 23 mm
重量 (本体)： 160g
詳細を見る :
https://www.minet.jp/brand/teenageengineering/tx6/
ご予約・ご購入はこちら :
https://store.minet.jp/item/TE028AS002.html
teenage engineering CM-15 black : ポータブル・ラージダイアフラム・コンデンサーマイク
CM-15 black (シーエムフィフティーン・ブラック)
ポータブル・ラージダイアフラム・コンデンサーマイク
CM-15はポータブルなラージダイアフラム・コンデンサーマイクです。ファンタム電源供給可能なミニXLR入力、USBオーディオインターフェースとプリアンプ、3.5mmライン出力、そしてバッテリー駆動という、これまでになかった機能を全て一台に統合したオールインワンマイクです。
- スタジオ品質の音質 : Peluso製1インチ・ラージダイアフラムを搭載し、ボーカルから楽器まで豊かでクリアなサウンド
- プロ品質のADC : ESS sabre ES9822Q PRO ADコンバーター搭載
- オールインワン設計 : マイク、オーディオインターフェース、プリアンプの機能を一台に集約
- 多彩な接続性 : 48Vファンタム電源対応のミニXLR、USB-C、3.5mmライン出力を装備し、 あらゆる環境に対応
- バッテリー駆動 : 最大10時間駆動可能な内蔵バッテリーにより場所を選ばずにプロ品質の録音が可能
同梱物
- ミニXLR-XLRケーブル
- USB-Cケーブル
- マイクスタンドアダプター(1/4インチ-20および3/8インチ-16 UNCマウント対応)
- 保護ポーチ
- ユーザーガイド
発売日： 2025年7月下旬発売予定
通常価格： 231,000円 (税込)
サイズ (本体)： 幅 65.5 x 長さ 90 x 奥行 19 mm
重量 (本体)： 132g
詳細を見る :
https://www.minet.jp/brand/teenageengineering/cm-15/
ご予約・ご購入はこちら :
https://store.minet.jp/item/TE029AS002.html
teenage engineering 正規輸入代理店
株式会社メディア・インテグレーション オフィシャルホームページ :
https://www.minet.jp/