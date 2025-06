ロッテ不動産とSustech、PPA方式*での太陽光発電設備導入から、カーボンニュートラル化に向けた取り組みを開始

株式会社Sustech

株式会社Sustech(東京都港区、代表取締役:丹野裕介・飯田祐一郎/以下、Sustech)とロッテ不動産株式会社(東京都新宿区、代表取締役:橋本浩成/以下、ロッテ不動産)は、ロッテグループのミッション「私たちはみなさまから愛され、信頼される、より良い製品やサービスを提供し、世界中の人々の豊かな暮らしに貢献します。」に基づき、ロッテ不動産が展開する事業を通じて、豊かな暮らしにおけるカーボンニュートラル化をより推進するため、ロッテ皆吉台カントリー俱楽部において、オンサイトPPAによるソーラーカーポート太陽光発電設備を導入し、再生可能エネルギーの活用を開始いたしました。

本取り組みでは、PPA事業者であるSustechが、2025年4月1日よりロッテ皆吉台カントリー俱楽部内の駐車場において太陽光発電システムの導入を完了しており、これにより年間約164トンの温室効果ガスの削減が期待できます。ロッテ不動産、及びロッテ皆吉台カントリー俱楽部は、当設備で発電されたクリーンな電力を活用することで、化石燃料依存度の低減を図ることが可能となり、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして、豊かな暮らしへの貢献を目指します。

ロッテ皆吉台カントリー俱楽部ではこれまでも、ロッテグループのミッションに基づく様々なSDGsの取り組みを推進して参りました。今回の協業を足掛かりに、Sustechの様々な脱炭素化ソリューションを活用し、ロッテ不動産のゴルフ事業のみならず、不動産事業においてもロッテグループが目指す世界中の人々の豊かな暮らしに貢献する取り組みを進めていく予定です。

* 電力利用者の敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内で自家消費する仕組み。

ロッテ不動産について

ロッテ不動産は、菓子メーカー大手ロッテグループの不動産事業会社として2007年に設立されました。不動産賃貸事業とゴルフ事業を二本の柱として、ロッテグループが保有する多くの不動産物件の運営管理に携わっております。ロッテグループは皆様から愛される良質なサービスを提供し、世界中の人々の豊かな暮らしに貢献するべく活動しております。今後も、多様化する社会ニーズに応えるべく、さらなる企業価値の向上を目指し、積極的に挑戦を続けてまいります。

株式会社Sustechについて

Sustechは、2021年に創業し、「Design the New Era of Energy ―エネルギーの新しい未来を描く。―」を経営ミッションに掲げ、革新的な分散型電力運用プラットフォーム「ELIC」や脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」など、カーボンニュートラル化を実現する包括的なソリューションを提供しています。Sustechは、テクノロジーを活用した、真にインパクトのあるグリーンビジネスの実現を目指します。