¡ãÉã¤ÎÆü´ë²è¡äÂè15²ó ¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÈèÏ«»ö¾ð¤È²ò¾ÃË¡Ä´ºº
Èþ¤È·ò¹¯¤ÎÁí¹ç¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡ãÉã¤ÎÆü´ë²è¡ä Âè15²ó ¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÈèÏ«»ö¾ð¤È²ò¾ÃË¡Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢2011Ç¯¤è¤êËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì³µÍ×
¡Ê1¡Ë94¡ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ê2¡ËÌóÈ¾¿ô¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤È¤â¤ËÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ê3¡Ë¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤Ï¼ç¤Ë¡Ö»Å»ö¡×¡¢ºÇ¤âÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼ó¤ä¸ª¤Î¥³¥ê¡×
¡Ê4¡ËÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¡Ö»Å»ö¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡¢ÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ëÁê¼ê¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¾å»Ê¡×
¡Ê5¡ËÈèÏ«¤Î²ò¾ÃÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¡¢¡ÖÆþÍá¤ò¤¹¤ë¡×¤¬È¾¿ô°Ê¾å
¡Ê6¡ËÉã¤ÎÆü¤ËÍß¤·¤¤ÈèÏ«²ò¾Ã¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¡×¤¬1°Ì
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î16Æü(¶â)～2025Ç¯5·î20Æü(²Ð)
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§572Ì¾¡Ê20Âå¡§2Ì¾¡¢30Âå¡§9Ì¾¡¢40Âå¡§49Ì¾¡¢50Âå¡§145Ì¾¡¢60Âå¡§200Ì¾¡¢70ºÐ°Ê¾å¡§172Ì¾¡Ë
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ä´ººÊýË¡¡§¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¡¦¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô¤ËWeb¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü
¢¨¥°¥é¥Õ¤Î¥Ñー¥»¥ó¥Æー¥¸¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×ÃÍ¤¬100¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»´Ø·¸°Ê³°¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ
¡Ê1¡Ë94%¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
²óÅú¼ÔÁ´°÷¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÆüÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê50.1%¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê43.5%¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê5.5%¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê0.9%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËèÆüÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¡Ö¤¿¤Þ¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï93.6%¤È¤Ê¤ê¡¢Âè1²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤«¤éËè²ó9³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÌóÈ¾¿ô¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤È¤â¤ËÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡ÖËèÆüÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÈè¤ì¤Ï¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¤Ç¤¹¤«¡©Àº¿ÀÅªÈèÏ«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÈèÏ«¤É¤Á¤é¤â¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬47.2%¡¢¡Ö¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¡×¤Î¤ß¤¬44.6%¡¢¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÏ«¡×¤Î¤ß¤Ï8.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤É¤Á¤é¤Ë¤âÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÌóÈ¾¿ô¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ËÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤Ï¼ç¤Ë¡Ö»Å»ö¡×¡¢ºÇ¤âÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼ó¤ä¸ª¤Î¥³¥ê¡×
¡Ö¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¡Ê¡Ö¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÈèÏ«¤É¤Á¤é¤â¡×¤ò´Þ¤à¡Ë¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÈèÏ«¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Å»ö¡×¤Ç¤½¤Î³ä¹ç¤Ï48.2%¤Ç¤·¤¿¡£2ÈÖÌÜ¤¬¡ÖÂÎÄ´¡×¡Ê31.5%¡Ë¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï¡Ö²È»ö¡×¡Ê5.0%¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇÀºî¶È¡×¤ä¡ÖÈª»Å»ö¡×¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈè¤ì¡¦ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤«¤Ã¤¿½ç¤Ë¡Ö¼ó¤ä¸ª¤Î¥³¥ê¡×¡Ê69.0%¡Ë¡¢¡Ö¹øÄË¡×¡Ê60.3%¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÈè¤ì¡×¡Ê48.8%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ó¤ä¸ª¤Î¥³¥ê¡×¡Ö¹øÄË¡×¤Ï¶¦¤Ë6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¡Ö»Å»ö¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡¢ÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ëÁê¼ê¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¾å»Ê¡×
¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÏ«¡Ê¡Ö¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÈèÏ«¤É¤Á¤é¤â¡×¤â´Þ¤à¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö»Å»ö¡×¡Ê58.5%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡Ê13.0%¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÏÃ¯¤«¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢TOP5¤Ï¡Ö¾å»Ê¡×¡¢¡ÖºÊ¡×¡¢¡ÖÉô²¼¡×¡¢¡ÖÆ±Î½¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê5¡ËÈèÏ«¤Î²ò¾ÃÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¡¢¡ÖÆþÍá¤ò¤¹¤ë¡×¤¬È¾¿ô°Ê¾å
ÉáÃÊ¤«¤éÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈèÏ«²ò¾ÃË¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¡Ê59.1%¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆþÍá¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê52.6%¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÉã¤ÎÆü¤ËÍß¤·¤¤ÈèÏ«²ò¾Ã¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¡×¤¬1°Ì
²óÅú¼ÔÁ´°÷¤ËÉã¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈèÏ«²ò¾Ã¥°¥Ã¥º¡×¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤«¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤«¤Ã¤¿½ç¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¡×¡Ê41.9%¡Ë¡¢¡Ö²÷Ì²¥°¥Ã¥º¡×¡Ê33.3%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¡×¤ä4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥ãー¡×¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡´ï¤¬Íß¤·¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¿·¤·¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸½ÐÍè¤ë¥¿¥¤¥×¤Îµ¡¼ï¤âÍß¤·¤¤¤Ê¤É¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¡¦Çã¤¤Â¤·¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí³ç
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¿ÈÂÎÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤äÂÎÄ´¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÎÆü¤ËÈèÏ«²ò¾Ã¥°¥Ã¥º¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¤ä²÷Ì²¥°¥Ã¥º¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¿´¿È¶¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¤¬Áª¤Ö¡¢Éã¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
- ¡ÖCYBER-RELAX¡¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢ H24¡¡AS-R2300¡×
¿´¿È¶¦¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤µ¤ó¤´½Ð±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÇÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¡ÖCYBER-RELAX¡¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢ H24¡¡AS-R2300¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖCYBER-RELAX¡¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢ H24¡¡AS-R2300¡×¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÈè¤ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ø¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¿·UI¡Ö5D-AI NAVIGATION¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿Åö¼ÒºÇ¿·ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
ÈèÏ«ÅÙ¤ä»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤«¤é¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹¹àÌÜ¤ò¤´¼«¿È¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö5D-AI NAVIGATION¡×¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Âç¤¤ÊÊ¸»ú¤È¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿8¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒºÇ¿·ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖAS-R2300¡×¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÈè¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§306AHBZX00041000¡Ê²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥Þ¥Ã¥µー¥¸´ï¡¦´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡Ë
¡¦¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¡¦Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.fujiiryoki.co.jp/product/massagechair/asr2300/
º£¸å¤â¡¢¥Õ¥¸°åÎÅ´ï¤ÏÄê´üÅª¤Ë¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº·ë²Ì¤ä¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/65996/table/57_1_05a0991d2a0b43bccb3ca26c51efa037.jpg?v=202506120424 ]