期間限定「MLB(TM) POP UP AREA」をHAWKS STOREで6/15(日)まで開催！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォーム企業であるFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジングディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年6月3日(火)~6月15日(日)までHAWKS STOREにて期間限定で「MLB(TM) POP UP AREA」を開催します。

みずほPayPayドーム福岡で開催される「AMERICAN BASEBALL EXPERIENCE」に合わせ、HAWKS STOREではロサンゼルス・ドジャースをはじめMLB30球団のユニフォーム、キャップ、Tシャツなど200種類以上のラインナップを取り揃えております。HAWKS STOREとホークス公式オンラインストアだけでしか手に入らない、福岡ソフトバンクホークスとMLBのコラボTシャツも好評販売中です。

開催に合わせてホークス公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)では、限定でボブルヘッド人形を販売します。ボブルヘッドはMLBファンに親しまれている定番アイテムで、細部までこだわったユニークな仕上がりとなっています。アメリカンベースボールの魅力を体感できる特別なこの機会に、ぜひお手に取りください。

開催概要

実施期間| 2025年6月3日(火)~6月15日(日)

実施店舗| HAWKS STORE HOME

〒810-8660 福岡市中央区地行浜2-2-2

営業時間| 通常時:10:00~19:00

ナイトゲーム時:10:00~試合終了後1時間後まで

デーゲーム時:9:00~19:00

冬季期間:11:00~18:00(12月~2月)

※月曜日定休(祝祭日・みずほPayPayドーム試合開催日除く)

販売商品(一部)

コラボTシャツ

価格 | 5,500円(税込) キッズ4,400円(税込)

サイズ| S、M、L、XL、2XL、110、140

Fanatics グラフィックナンバーTシャツ

価格 | 7,700円(税込)

サイズ| S、M、L、XL、2XL

千賀滉大日米通算1500奪三振達成記念Tシャツ

価格 | 7,700円(税込)

サイズ| S、M、L、XL、2XL

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジングディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan



Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.