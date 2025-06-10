あの作家、あの俳優、あの音楽家は、敗戦の日をどう過ごしていたのか。『昭和20年8月15日　文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』発売

株式会社ＮＨＫ出版

作家、映画監督、俳優、音楽家、歌舞伎役者、マンガ家……総勢135人の敗戦体験を膨大な資料にもとづいて再現する『昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』がNHK出版より6月10日に発売されました。

中川右介『昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』

戦争が終わったあの日――

36歳の太宰治は、玉音放送を聞いて「ばかばかしい」と繰り返した。

27歳の高峰三枝子は、米兵に襲われはしないかと不安を抱いていた。

13歳の大島渚は、黙ったまま友人と将棋を指しつづけた。

玉音放送が流れたあの日、後世に名を馳せる文化人たちはどのように過ごしていたのか。

心の底から絶望する者あれば、平和主義者の仮面をかぶる者あり。創作に没頭する者あれば、稼ぎ時だと知恵を働かせる者あり。

表舞台に立つ政治家や軍人ではなく、鋭敏すぎるほどの感性を持ち合わせた者たちから描く、もうひとつの「日本のいちばん長い日」。総勢135人の名だたる文化人たちを取り上げる意欲作。

8月15日に誰がどこで過ごしていたかが一目で分かる地図や、略歴付き索引など資料面も充実。

■本書に登場する文化人（135人）

第一部 今日も明日もペンをとる

第一章 若者たち

三島由紀夫／司馬遼太郎／井上靖／松本清張／水上勉／円地文子／瀬戸内寂聴／大岡昇平／阿川弘之

第二章 文豪たち

川端康成／大佛次郎／菊池寛／林芙美子／宇野千代／宮本百合子／石川達三／太宰治／谷崎潤一郎／永井荷風／横溝正史／海野十三／江戸川乱歩

第二部 国敗れて、映画あり

第三章 東宝

森岩雄／黒澤明／今井正／高峰秀子／志村喬／山本嘉次郎／原節子／山田五十鈴／長谷川一夫／三船敏郎／円谷英二

第四章 松竹

城戸四郎／五所平之助／佐々木康／並木路子／高峰三枝子／田中絹代／上原謙／加山雄三／笠智衆／佐野周二／マキノ正博／木下惠介／小津安二郎

第五章 大映

永田雅一／市川右太衛門／片岡千恵蔵／丸根賛太郎／嵐寛寿郎／阪東妻三郎／伊藤大輔／稲垣浩

第三部 それぞれの幕間

第六章 演劇・音楽

島田正吾／古関裕而／菊田一夫／古川ロッパ／天津乙女／春日野八千代／岩谷時子／越路吹雪／ミヤコ蝶々／森光子／淡谷のり子／笠置シヅ子／服部良一／山口淑子／朝比奈隆

第七章 新劇

中村伸郎／山本安英／木下順二／杉村春子／千田是也／東山千栄子／村瀬幸子／滝沢修／宇野重吉／沢村貞子／丸山定夫／徳川夢声／土方与志

第八章 歌舞伎

初代市川猿翁／六代目尾上菊五郎／七代目尾上梅幸／十七代目中村勘三郎／初代中村吉右衛門／初代松本白鸚／初代中村錦之助／十一代目市川團十郎／二代目尾上松緑／六代目中村歌右衛門／十四代目守田勘彌／初代水谷八重子／二代目中村鴈治郎／坂田藤十郎／十三代目片岡仁左衛門／四代目中村雀右衛門

第四部 遅れてきた少年たち

第九章 未来の音楽家、映画人たち

小澤征爾／岩城宏之／芥川也寸志／武満徹／吉田喜重／篠田正浩／大島渚／大林宣彦／深作欣二／高倉健／岡田茉莉子／有馬稲子／岸惠子／美空ひばり

第十章 未来のマンガ家たち

手塚治虫／藤子不二雄Ⓐ／楳図かずお／さいとう・たかを／石ノ森章太郎／松本零士／わたなべまさこ／赤塚不二夫／ちばてつや／白土三平／水木しげる／やなせたかし

第十一章 未来の作家たち

大江健三郎／石原慎太郎／井上ひさし／五木寛之／野坂昭如／星新一／小松左京／筒井康隆／田辺聖子／阿久悠／黒柳徹子

■著者

中川右介（なかがわ・ゆうすけ）

1960年生まれ。作家、編集者。

早稲田大学第二文学部卒業。出版社アルファベータ代表取締役編集長（～2014年）として、音楽家や文学者の評伝などを編集・発行。自らもクラシック音楽、歌舞伎、映画、マンガ、野球など多様な分野で旺盛な執筆活動を続ける。

著書に『クラシック音楽の歴史』（角川ソフィア文庫）、『冷戦とクラシック』（NHK出版新書）、『昭和45年11月25日』（幻冬舎新書）、『江戸川乱歩と横溝正史』（集英社文庫）、『オーナーたちのプロ野球史』（朝日文庫）など。

■商品情報

NHK出版新書744『昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』

中川右介 著

2025年6月10日発売

ISBN：978-4-14-088744-8

定価1,265円（税込）新書判 368ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887442025.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/4140887443)4140887443(https://www.amazon.co.jp/dp/4140887443)