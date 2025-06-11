¡Ú´Ý»³àÝàê¡ßÜÆÂÀÜì¡Û´Ý»³àÝàêÆüËÜ¶¶Å¹¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¶¶¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÅÄ¾¸Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¤ÎÅ¹ÆâÊ»Àß¥«¥Õ¥§¡ÖNihonbashi E-Chaya¡×¤Ë¤Æ¤«¤É¹¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡¦´Ý»³àÝàê ÆüËÜ¶¶¥Ö¥ì¥ó¥É～ÆÃÀ½àÝàêÌª¤È¥ß¥ë¥¯¥¨¥¹¥×ー¥Þ～
¡¡´Ý»³àÝàêÆüËÜ¶¶Å¹¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¶¶¥Ö¥ì¥ó¥É¤òÇ»¤¤ÌÜ¤ËÃê½Ð¤·ÜÆÂÀÜì¤Î¤ß¤Ä¤¢¤á¤È¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÀ½àÝàêÌª¤ÈËÌ³¤Æ»¤µ¤ó¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ÈµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤ò¤«¤±¤¿º£Ç¯¤Î¿·ºî¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤ÈàÝàê¤Î¹á¤ê¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¹¤¬¤ëÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ý»³àÝàê¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡¦±§¼£ËõÃã¶â»þ～»³ËÜ»³¡ßÜÆÂÀÜì～
¡¡»³ËÜ»³¤Î±§¼£ËõÃã¤ÈÜÆÂÀÜì¤Î¤ß¤Ä¤¢¤á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÀ½¤ß¤Ä¤Ë¡¢¥Ä¥ä¤¬¤¢¤êÎ³¤¾¤í¤¤¤ÎËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤µ¤¸¤Þ¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î°ìÇÕ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¢¤Þ¤ª¤¦¥ß¥ë¥¯～Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¤È¼«²ÈÀ½¥ß¥ë¥¯¤ß¤Ä～
¡¡Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥Ô¥åー¥ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ß¤Ä¤È¡¢ËÌ³¤Æ»º¬¶üÃÏ¶è¤ÎµíÆý¤Ë¤ß¤Ä¤¢¤áÍÊ¿Åü¤ò²Ã¤¨¤¿¼«²ÈÀ½¥ß¥ë¥¯¤ß¤Ä¤Î2¼ïÎà¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆù´¶¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢´Å¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥ß¥ë¥¯¤ß¤Ä¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¢¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¡¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¡¡¤«¤É¹
¡¡¡¦´Ý»³àÝàê ÆüËÜ¶¶¥Ö¥ì¥ó¥É～ÆÃÀ½àÝàêÌª¤È¥ß¥ë¥¯¥¨¥¹¥×ー¥Þ～
¡¡¡¦±§¼£ËõÃã¶â»þ～»³ËÜ»³¡ßÜÆÂÀÜì～
¡¡¡¦¤¢¤Þ¤ª¤¦¥ß¥ë¥¯～Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¤È¼«²ÈÀ½¥ß¥ë¥¯¤ß¤Ä～
¡¡¡Ú²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û
¡¡880±ß¡¡¢¨¤«¤É¹¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤´Äó¶¡
¡¡¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¡2025Ç¯6·î16Æü¡Ê·î¡Ë～9·î²¼½Üº¢½ªÇäÍ½Äê
¡¡¡Ú¼è°·Å¹ÊÞ¡Û
¡¡ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊßÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹Æâ Nihonbashi E-Chaya
¡Ú´Ý»³àÝàê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡1991Ç¯¤Ë·Ú°æÂô¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿´Ý»³àÝàê¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥äー´Ý»³·òÂÀÏº¤¬¼«¤éÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ØÉë¤¡¢»ºÃÏ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥«¥Ã¥×°ìÇÕ¤Ë»ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¡¢´Ý»³àÝàêÆÈ¼«¤ÎßäÀùµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹á¤ê¹â¤¤¹âÉÊ¼Á¤Î¥³ー¥Òー¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ø¥ê¥¥Ã¥É¥³ー¥Òー¡Ù¤ä¡Ø¥³ー¥Òー¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡ÙÅù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú°æÂôËÜÅ¹¤ò´Þ¤á¤ÆÄ¹Ìî¸©Æâ¤Ç£´Å¹ÊÞ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë8Å¹ÊÞ¤ÎÂ¾»³Íü¸©¤Ë1Å¹ÊÞ¡¢Á´13Å¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.maruyamacoffee.com
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.maruyamacoffee.com/ec
¸ø¼° X¡§https://x.com/MARUYAMA_COFFEE
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/maruyama_coffee/
¡ÚÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1818Ç¯(Ê¸À¯¸µÇ¯)ÁÏ¶È¡£ÅìµþÆüËÜ¶¶¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÏÂ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¡£¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï1857Ç¯(°ÂÀ¯4Ç¯)¤ËÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿±ÉÂÀÏº(¤Î¤Á¤ËºÙÅÄ°ÂÊ¼±Ò»°À¤)¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡£Á´¹ñ°»²Û»Ò¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è°·¤¦²Û»Ò¤Ï¡¢°»¤Î¤Û¤«¤ËÀ¸²Û»Ò¤äÍÓæ½¡¢¾Æ²Û»Ò¡¢¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ê¤É¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤êÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAmeya Eitaro(¤¢¤áÀìÌç)¡×¡¢¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤Ð¤·¤¨¤¤¤¿¤í¤¦(¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸)¡×¡¢¡ÖÅìµþ¥Ôー¥»¥ó¡ÊÅìµþÅÚ»º¡Ë¡×¡¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¨¤¤¤¿¤í¤¦(·ò¹¯»Ö¸þ)¡×¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¼è°úÀè¤âÉ´²ßÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¸òÄÌ»Ô¾ì¤«¤é¿À¼ÒÊ©³Õ¤ÈÉý¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¤òÂº¤Ö¼ÒÉ÷¤ò»ý¤Á¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ÏºÇ¿·µ¡³£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµ»½Ñ¡¢ÀßÈ÷¤âº£¤Ê¤ª¸½Ìò¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.eitaro.com/
¡ü¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://www.eitarosouhonpo.co.jp/