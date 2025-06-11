¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡ª¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë¡¡¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· Á´3¼ï¡×Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´á¶ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¤òÄÌ¤·Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅÄÍµÆó¡Ë¤Ï¡¢»æ¤«¤é¹¤¬¤ë¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¡ÖPAPER SHADOW ART mini¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M18 ¤¿¤Ô¤ª¤«¥Ñー¥¯¡×¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M19¡¡¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M20 ¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤Î3¼ï¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ª¤è¤Ó³ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M18¡¡¤¿¤Ô¤ª¤«¥Ñー¥¯
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M19¡¡¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¡
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M20¡¡¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý
¢£ ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¿·ºî¤¬¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡ª
¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë¡×¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Î¿·ºîÁ´3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖSA-M18 ¤¿¤Ô¤ª¤«¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò²£Éý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡ÖSA-M19 ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¤®¤å¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎ¹½Â¤¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖSA-M20 ¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ë¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ìー¥¶ー¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ¥¢ー¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£À©ºî»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÀµ¼°Ì¾¾Î ¡§
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M18¡¡¤¿¤Ô¤ª¤«¥Ñー¥¯
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M19¡¡¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¡
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È ¥ß¥Ë SA-M20¡¡¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥¥Ã¥È¥Ñー¥Ä¡¢Ç´Ãå¥·ー¥È¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH128¡ßW96¡ßD20mm
¡¦À©ºî½êÍ×»þ´Ö¡§1»þ´Ö～
¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯7·î
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×Á´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É
¢¨ÈÎÇä»þ´ü¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://www.enskyshop.com/
¢£ PAPER SHADOW ART mini ³µÍ×
¥Úー¥Ñー¥·¥ã¥Éー¥¢ー¥È¥ß¥Ë¤Ï¥ìー¥¶ー¤ÇÀºÌ©¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿»æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¡×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥Ä¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢³¨ÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕÂ°¤ÎÇ´Ãå¥·ー¥È¤ÇÅ½¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤ÏÊÌÇä¤ê¤ÎÀìÍÑ¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*PAPER THEATER¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Ensky_PT(https://x.com/ensky_pt)¡Ë¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·Ãæ¡ª
¢£ ¥¨¥ó¥¹¥«¥¤ ³µÍ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´á¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥Ã¥º¥È¥¤¡¦¥Û¥Óー¡õ¥Õ¥¡¥ó¥·ー»¨²ß¡¦µ¨Àá¾¦ÉÊ¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎIP¡ÊIntellectual properties¡Ë¤Ë¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
https://www.ensky.co.jp/