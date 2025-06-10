業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」に新機能「インバウンド人気商品・お土産ランキング」が追加！

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、「訪日ラボ」の新機能として「インバウンド人気商品・お土産ランキング」ページを公開したことをお知らせいたします。

「インバウンド人気商品・お土産ランキング」ページでは、国籍別、言語別、性別、年齢別、店舗別に訪日外国人に人気の商品ランキングが確認でき、今、訪日外国人に何が人気の商品なのかが一目でわかります。

「インバウンド人気商品・お土産ランキング」ページ：

https://honichi.com/goods/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage(https://honichi.com/goods/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)

◼️「インバウンド人気商品・お土産ランキング」ページ公開背景

観光庁が発表するインバウンド消費動向調査によると、2024年の訪日外国人の消費額に占める買い物の割合は33.6%（2兆7,331億円）でした。モノ消費からコト消費への移行が進んでいると言われる中であっても、買い物は全体の3割以上を占める高い割合を維持しており、インバウンド需要の増加に伴いその市場規模は年々増大しています。



また、その消費需要や人気買い物スポットの動向には、地域や時期によってさまざまな変化があります。そのため、拡大するインバウンド消費を獲得するためにはインバウンドの最新動向を把握し、適切かつ迅速な対応をとることが必要です。



こうした市場環境と課題認識のもと、movは株式会社Paykeと共同で、訪日外国人に何が人気の商品なのかが一目でわかる「インバウンド人気商品・お土産ランキング」ページを開設しました。



「インバウンド人気商品・お土産ランキング」商品ページでは、国籍別、言語別、性別、年齢別、店舗別に訪日外国人に人気の商品ランキングを閲覧できるほか、各商品ごとに、どの国籍や性別、年代に人気なのかをデータで深堀りすることができ、特にメーカーや小売業のインバウンド対策を行う担当者が知りたい情報を更新しています。



訪日ラボでは、インバウンド人気商品・お土産ランキング以外にもインバウンドに関する多くのデータを抱えており、インバウンド専業の対策におけるコンサルティングサービスも提供しています。インバウンド対策で何をすればいいのかお困りの場合は、ぜひ訪日ラボにお問い合わせをくださいませ。

◼️ お問い合わせ先

以下のフォームよりお問い合わせください

→https://honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage(https://honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)

◼️ 株式会社Paykeとは

商品パッケージにある「バーコード」をスマホでスキャンするだけで、商品のあらゆる情報を7言語で表示することができる訪日外国人アプリ「Payke」を運営。現在、約68万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90%*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に500万人*2以上が利用し、企業向けには広告配信やデータ提供を行うなど、累計1,200社以上の企業や団体に活用されています。さらに、「Paykeタブレット」を国内の主要小売チェーンに導入し、多くの訪日外国人に利便性を提供しています。

*1 Payke社実績（2024）Paykeアプリにて国内でスキャンされた回数を分母に商品情報を保有していた割合

*2 API提供先なども含む利用者

◼️訪日ラボとは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人観光客に関する政府・観光庁発表の統計のわかりやすいまとめや、外国人旅行客がよく行く観光地の独自調査、デジタルマーケティングを中心としたインバウンド事業に取り組む企業の先進事例などを取り扱っています。

飲食店・小売店・宿泊施設・旅行会社・観光施設・広告代理店といった民間のインバウンド事業者のほか、自治体・DMO・観光協会、さらにはインバウンド情報に興味のあるメディア関係者など、さまざまな業界の皆様に読者登録いただいております。

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=open_goodspage)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am