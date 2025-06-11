小田切ヒロさんが手掛ける『ENERGETIC MONSTER』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UPに話題沸騰中の韓国スキンケアブランド『ongredients』が参加
SNSで話題沸騰中の韓国発オーガニッククリーンビューティーブランド「ongredients（オングリディエンツ）」が2025年6月18日（水）から22日（日）まで、東京・表参道のクレインズ6142で開催される、ヘア＆メイクアップアーティスト 小田切ヒロさんプロデュースの期間限定ポップアップイベント『ENERGETIC MONSTER』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP に参加します。
ongredientsの日本正規販売代理店を務めるのは、韓国コスメの卸ならびに専門店「COSME Re:MAKE」の運営を展開する株式会社韓国高麗人蔘社( 所在地：東京都新宿区、代表取締役：金拏侖）です。
ongredientsについて
韓国カンナムメイクサロンPICK！のローションをはじめ、数々のスキンケアアイテムを展開
organic（オーガニック）・original（独創的な）・one（一つの）＋ingredients（成分）という意味を持つ「ongredients」。
ブランド名の通り、本質に集中した一つの成分をそのまま詰め込み、肌の健康と美しさを提供し、さらに自然に優しい持続可能なグリーンライフを実践するクリーンビューティーから始まったブランドです。
日本のオフライン店舗での正式販売に先駆け、ongredientsを実際にお試しいただける貴重な機会となります。ぜひポップアップイベントでお会いしましょう！
ongredients 公式Instagram：https://www.instagram.com/ongredientsjp/
『ENERGETIC MONSTER』 HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP について
メイクアップアーティスト小田切ヒロさんの知識と技術を詰め込んだ、
特別なポップアップイベント『ENERGETIC MONSTER』。
会場はまるでYoutubeの世界に入り込んだような空間で、フォトジェニックなフォトブースや、
「ヒロ占い」など、体験コンテンツも充実。さらに小田切ヒロさんがセレクトした、ongredients製品の展示・販売・サンプリングも実施します。イベント期間中には、小田切ヒロさんによるメイクショー＆トークショーも開催。まさに“美のアップデート空間”を体感できる貴重な機会となっています。
ぜひ、小田切ヒロさんが作り上げた特別な空間を、会場で体験してください！
『ENERGETIC MONSTER』 HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP 開催概要
- 開催日時：2025年6月18日（水）～ 2025年6月20日（金）11:00～21:00
6月21日（土）10:00～21:00
6月22日（日）10:00～20:30
- 会場：クレインズ6142（東京都渋谷区神宮前6-14-2）
- アクセス：千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅より徒歩5分
銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅より徒歩8分
- 入場方法：事前予約制（当日入場も可能ですが、予約優先となります）
- 入場料：無料
- 特設サイト：http(https://x.gd/eOKuD)s://x.gd/eOKuD(https://x.gd/eOKuD%E4%BA%88%E7%B4%84%E7%89%B9%E5%85%B8)
- 予約特典：事前にご予約いただいた方限定で、小田切ヒロさんが厳選したコスメサンプルなどの
詰め合わせ「ヒロギフト」をプレゼント
【ongredients】日本正規販売代理店 株式会社韓国高麗人蔘社について
2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引してきました。また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。 現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開している。
＜会社概要＞
会社名 ㅣ 株式会社 韓国高麗人蔘社
代表者 ㅣ 金拏侖（キム ナユン）
設立日 ㅣ 2008年2月
所在地 ㅣ 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン2302号
事業内容ㅣ 1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造
2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業
Official Site http://www.koraininginsha.jp/jp/
Instagram https://www.instagram.com/remake_official/
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