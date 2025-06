¥°¥Ã¥Á¤È²£ÈøÃéÂ§»á¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤­À¥¸ÍÆâ¡¢Âçºå¤Ë¤Æ¿·¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«

株式会社ケリングジャパン

グッチは、東京 銀座のグッチ銀座 ギャラリーでの展覧会「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」(https://www.gucci.com/jp/ja/st/stories/article/mikan-myself-incomplete)の成功を受け、アーティスト 横尾忠則氏とのコラボレーションを東京から瀬戸内、大阪へと広げ、新たなインスタレーションを展開しました。

Courtesy of Gucci

4月より開催されている本展は、美術評論家の南雄介氏によるキュレーションにより、「未完」をテーマに構成されています。展示作品約30点のうち、新たに制作された6点は、自画像や家族をテーマとした作品群で、本展の中核を担っています。また、1970年の大阪万博で横尾氏が「未完」のイメージをシンボリックに提示した真っ赤な足場のインスタレーションは、グッチ銀座 ギャラリーの吹抜けおよび屋上で再現され、そのダイナミックな世界観が今再び大きな反響を呼んでいます。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

この「未完」の精神は、「瀬戸内国際芸術祭2025」の開催地のひとつである豊島にも引き継がれ、5月22日には、横尾氏との最新コラボレーションとして、新たなアートウォールが公開されました。

3年に一度開催される「瀬戸内国際芸術祭」は、瀬戸内海に浮かぶ島々を舞台にした国際的な現代アートの祭典です。自然と共生する地域文化や歴史を背景に、国内外のアーティストたちによる多彩な作品が発表されています。グッチは今年、ファッションブランドとして初めて瀬戸内国際芸術祭の公式パートナーを務めています。

一方、横尾氏は2013年に、「瀬戸内国際芸術祭2025」の開催地 豊島に「豊島横尾館(TESHIMA YOKOO HOUSE)」(運営:公益財団法人福武財団)を開館いたしました。かつて民家だった建物をリノベーションし、横尾氏が全体コンセプトを手掛け、作品と建築、空間が一体となった体験型の展示空間は恒久的なアート施設として豊島の象徴的なスポットの一つとなっています。

このたびの新たなアートウォールでは、グッチ銀座 ギャラリーでの個展と連動し、「未完」を表現したインスタレーションが、さらに圧倒的な存在感を放つスケールで実現しました。それは、日々刻々と変化する豊島の風景と呼応しながら、常に新しい表現の可能性に挑戦しながら変貌を重ねるという、横尾氏とグッチに共通するスピリッツを提示するものです。さらに、この「未完」をテーマにしたインスタレーションは、グッチ大阪、心斎橋大丸 グッチショップ、心斎橋大丸 グッチ サテライトショップでも展開中です。こうした取り組みを通じて、ファッションとアートの開かれた対話の場を提供してまいります。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

また、グッチは「瀬戸内国際芸術祭2025」において、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)と写真家ホンマタカシ氏のコラボレーションによる作品展「SONGS - ものが語る難民の声」(https://www.unhcr.org/jp/setouchi-triennale)に協賛しています。本企画では、ホンマタカシ氏のレンズを通じて世界では1億2千万人を超えるといわれる難民の一人ひとりの物語に光をあて可視化しています。UNHCRとの長年の協働を背景に、グッチは芸術を通じたポジティブな社会変革のきっかけづくりを支援しています。

横尾忠則新作インスタレーション「未完の足場」

開催場所:香川県小豆郡土庄町豊島家浦889(家浦港より徒歩約3分)

瀬戸内国際芸術祭2025

https://setouchi-artfest.jp

春会期:2025年4月23日(金) - 5月25日(日)

夏会期:2025年8月1日(金) - 8月31日(日)

秋会期:2025年10月3日(金) - 11月9日(日)

「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」

開催場所:グッチ銀座 ギャラリー(東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座 7階)

日程:2025年4月23日(水) - 8月24日(日) 予定(会期中無休)

営業時間:11:00 - 20:00(最終入場 19:30)

入場:無料(予約優先制)

ご来場予約:https://line.me/R/app/1601842270-wAXNyj2g

※開催内容・時間は予告なしに変更となる可能性がございます。

※屋上スペースの展示は天候・時間によってはご覧いただけない場合がございます。

URL:https://www.gucci.com/jp/ja/nst/gucci-ginza-gallery

#GucciGinzaGallery #GucciArtWalls #SetouchiTriennale #TadanoriYokoo

横尾忠則

現代美術家。1936年兵庫県生まれ。72年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ・ベネチア・サンパウロの世界3大ビエンナーレに招待出品。アムステルダムのステデリック美術館、ハンブルグ工芸美術館、パリのカルティエ財団現代美術館、東京都現代美術館、東京国立博物館など世界各国の美術館で多数の個展を開催。2012年神戸に横尾忠則現代美術館が開館。2013年香川県 豊島に豊島横尾館が開館。2000年ニューヨークアートディレクターズクラブ殿堂入り。2015年高松宮殿下記念世界文化賞受賞。2023年文化功労者、日本芸術院会員。作品はメトロポリタン美術館、ニューヨーク近代美術館、大英博物館、ポンピドゥ・センター・メス、ウフィツィ美術館など世界各国の主要美術館に収蔵されている。2026年春にイギリスのThames & Hudsonより500ページの作品集が世界発売される。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。